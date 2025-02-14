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共话沙特数字化转型机遇

2025年02月14日10:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网利雅得2月13日电 （记者任皓宇）2月12日，2025中国移动国际公司（中移国际）沙特数字化发展大会在沙特首都利雅得召开。150余名中沙各界代表齐聚一堂，共话沙特数字化转型机遇。

活动现场。中移国际供图

活动现场。中移国际供图

在大会上，中移国际发布了《中资出海企业数字化发展（沙特）蓝皮报告》，重点介绍了沙特市场中资出海一站式开业包、智慧能源和智慧园区重点行业方案，全景呈现了多样化数字化解决方案，助力各行业拥抱数智未来。活动期间，中移国际举办iSolutions“聚星计划”沙特点亮仪式，携手中资及本地生态伙伴，以合作生态联盟的形式，深度融合自有优势产品与伙伴产品，打造“一站式解决方案”，共同推动产业蓬勃发展，实现合作共赢。

活动现场。中移国际供图

活动现场。中移国际供图

阿拉伯数字研究所（ADRI）首席执行官阿里·马兹拉赫表示，期待与以中移国际为代表的中资通信科技企业在人工智能、智慧教育领域开展更多合作，依托双方在市场触达、全球资源、生态能力等领域的优势，打造具有市场竞争力的智慧解决方案，助力沙特教育、文化产业智慧升级。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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