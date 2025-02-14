人民网布鲁塞尔2月13日电 （记者牛瑞飞）12日，比利时卢森堡中国商会（以下简称“商会”）新春招待会在布鲁塞尔成功举办。中国驻比利时大使费胜潮，欧盟、比利时政商界、商会会员单位及当地合作伙伴、媒体界代表150余人齐聚一堂，共庆农历蛇年新春佳节。

费胜潮表示，2024年中国共产党二十届三中全会成功召开，提出了300多项改革举措，为进一步全面深化改革指明了方向。中国正加快推进高质量发展，2024年国内生产总值超过134万亿元，经济增长率达5%，对全球经济增长的贡献接近30%，中国仍是世界经济增长的重要引擎。中国经济兼具韧性、活力和潜力，庞大的春运客流、强劲的春节电影票房、电动汽车和人工智能发展等都充分说明中国经济发展势头良好。费胜潮指出，中国始终坚持互利共赢的开放战略，以高质量发展全面推进中国式现代化，以中国新发展为包括比利时在内的全球企业提供新机遇，为动荡不安的世界注入更多确定性和稳定性。欢迎比利时工商界朋友多去中国走走看看，寻找合作机会。希望比卢中国商会继续发挥重要桥梁作用，为促进中比经贸合作贡献力量。

商会会长、中国工商银行（欧洲）布鲁塞尔分行行长何壁清对中比各界一直以来对商会和中资企业发展提供的支持表示感谢。他介绍了2024年中资企业的发展情况。他表示，半数中资企业营业收入同比有所增长。中资企业在发展自身的同时，不忘履行社会责任，回馈当地社会。商会会员单位已累计为当地创造了超过1500个就业岗位。约三分之二的企业已开始实施或优化环境、社会和公司治理战略。他希望比利时有关部门不断改善营商环境，为中资企业提供更好发展条件。

在热烈的节日氛围中，来宾们品味中国特色美味佳肴，体验惊喜抽奖环节，互致新春祝福，共话合作前景。

商会秘书长、中国贸促会驻欧盟（比利时）副总代表赵峰主持招待会。

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