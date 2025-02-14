人民网迪拜2月13日电 （记者张志文）科威特城消息：2月12日，“赓续中科友好，同书共赢篇章”纪念贾比尔亲王访华60周年活动在科威特举行。中国驻科威特大使张建卫、科威特外交部副大臣杰拉赫等出席活动，并向中科友谊奖获奖者颁奖。

张建卫表示，科威特是首个与中国建交的海湾阿拉伯国家，在地区产生了广泛深远的影响。站在新的历史起点上，中方愿与科方一道，认真落实好两国元首达成的重要共识，加强“一带一路”倡议与科“2035国家愿景”战略对接，推动中科战略伙伴关系走深走实。

杰拉赫表示，60年前贾比尔亲王访华为科中战略伙伴关系长期发展奠定了基础，并肯定了建交以来两国关系发展取得的丰硕成果。他期待在两国元首的共同引领下，推动科中关系得到不断巩固加强，共同谱写两国友好新篇章。

活动上还颁发了卓越功勋奖、杰出贡献奖、友谊使者奖等六大类中科友谊奖，以表彰为两国关系发展作出突出贡献的各界人士。科威特历任驻华大使、总领事，阿努德公主，前最高计划发展委员会秘书长哈立德和中国援科威特医疗队等分获殊荣。

在中科青年联袂演唱的“丝路之约”歌曲声中，各界嘉宾在现场一同欣赏京剧、舞龙等中国传统文化展示，并以游园等沉浸式互动同庆元宵佳节，为两国关系增添新的意涵。

1965年2月12日至14日，时任科威特财政、工业大臣兼商业大臣、已故埃米尔贾比尔亲王访问中国，开启了中科友好交往的进程，也为两国建交奠定了坚实基础。

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