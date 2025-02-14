人民网内罗毕2月13日电（记者黄炜鑫）坦桑尼亚桑给巴尔消息：正值中国传统节日元宵节之际，中国土木工程集团东非公司桑岛分公司12日下午邀请中国（江苏）第34期援桑给巴尔医疗队走进营地，为驻外中方员工举办“泌尿系统结石预防”主题健康讲座。

活动现场。中土东非桑岛分公司供图

主讲人医疗队泌尿外科副主任医师牛晓兵围绕泌尿系统结石的概念、临床表现、自我诊断方法、成因及预防措施等内容进行了详细讲解。此外，医疗队还组织呼吸科、消化科、普外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸科及影像科等多个专科的专家，结合驻外工作特点，对员工的健康管理和常见疾病预防提出了专业建议。

医疗队队长陈炜说：“值此元宵佳节，我们能够来到中土东非桑岛分公司，与大家共度佳节、分享健康知识，十分难得。医疗队将持续加强与中土东非桑岛分公司的合作，为广大驻外同胞搭建健康‘桥梁’，确保同胞能够获得及时、专业的医疗保障。”

此次活动不仅展现了中国援外医疗队的专业精神，也进一步深化了中资企业与援桑医疗队的合作，为驻外员工的健康安全提供了有力支撑。

活动现场。中土东非桑岛分公司供图

中国（江苏）自1964年开始向桑给巴尔派出医疗队。第34期医疗队由淮安市医疗系统组建。中国土木工程集团有限公司的前身是铁道部援外办公室，代表中国政府建造了坦赞铁路。铁路全长1860公里，于1970年10月开工，1976年7月正式移交坦桑尼亚、赞比亚两国政府。

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