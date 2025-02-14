新华社芝加哥2月12日电 综述｜多重因素助推国际金价屡创新高

新华社记者徐静

国际市场黄金价格今年屡创新高。市场分析机构认为，美国经济政策相关风险、各国央行购入黄金和地缘政治不确定性是推动近期黄金价格上涨的主要原因。

美国纽约商品交易所黄金期货价格2024年收于每盎司2625美元，2025年第一周即涨至2800美元左右，2月10日突破2900美元。过去5年，金价涨幅已超过82%。

市场分析机构预测，今年金价将保持高位，并可能突破每盎司3000美元。花旗银行预计今年黄金均价将在2800美元至2900美元之间波动，瑞银集团预计今年底金价将涨至3000美元，高盛集团则将金价涨至3000美元时间推迟至2026年第二季度。

美国联邦储备委员会自去年9月起连续三次降息，同时促使多国央行跟随调整货币政策，推动金价持续走高。今年1月，欧洲央行宣布自去年6月以来的第五次降息，加拿大央行连续第六次降息。2月6日，英国央行宣布自去年8月以来的第三次降息。

由于美联储“放水”、美国政府疯狂举债，以及美国冻结俄罗斯、阿富汗央行在美外汇储备等一系列操作，美元的国际信誉大为受损。一些国家加速货币储备多样化，多国央行持续增持黄金，推动金价上涨。2024年全球央行黄金购买量连续第三年超过1000吨。市场分析人士预计在利率继续波动走低的背景下，2025年各国央行将继续成为黄金购买的主力。

世界黄金协会最新发布的数据显示，2024年全球黄金需求增长1%至4974.5吨，创历史纪录。

美国政府日前不断推出包括加征关税在内的保护主义政策，加剧全球经济不确定性，引发市场更多避险情绪。美国政府采取贸易保护政策或引发相关国家的反制措施，导致通货膨胀再度复燃，拖累全球经济复苏。

花旗银行认为，在全球经济增长面临风险、美国股市可能回调的情况下，2025年黄金将持续呈现上涨态势，市场前景很大程度上将取决于美国政府财政、贸易和移民政策的实施力度，以及相关国家对美国关税将采取怎样的反制措施。

此外，地缘政治前景不容乐观，中东地区局势依然紧张，俄乌冲突仍在持续。这些也成为黄金价格走高的因素。

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