打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

日本大阪府多处井水有机氟化合物大幅超标

2025年02月14日08:59 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京2月13日电（记者钱铮）日本大阪府13日公布调查结果说，大阪府熊取町最新检测出多处井水的有机氟化合物（PFAS）含量大幅超标，最高一处是日本国家标准的1460倍。

　　大阪府13日发布的资料说，因2024年12月熊取町一处井水被发现PFAS含量超标，大阪府和熊取町合作对该水井附近的约10处水井以及河流进行了调查。结果显示，河流中PFAS含量并未超标，而水井有6处超过日本国家标准，其中4处大幅超标，最高一处每升水含全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）共7.3万纳克（1纳克等于0.000001毫克），是日本国标的1460倍。

　　大阪府未公布各处超标水井的具体位置。日本《每日新闻》网站13日报道说，PFAS含量超标1460倍的水井位于住友电气工业公司一子公司院内。目前井水污染原因尚不清楚。

　　大阪府称周围水井所有者都未将井水当作饮用水，因此目前没有居民健康受损的报告。

　　PFAS是全氟烷基和多氟烷基化合物等多种有机氟化合物的总称，广泛应用于多种工业产品。PFAS不易分解，其中的某些物质被证明会在环境和人体中积累，导致健康问题。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部