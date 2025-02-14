新华社东京2月13日电（记者钱铮）日本大阪府13日公布调查结果说，大阪府熊取町最新检测出多处井水的有机氟化合物（PFAS）含量大幅超标，最高一处是日本国家标准的1460倍。

大阪府13日发布的资料说，因2024年12月熊取町一处井水被发现PFAS含量超标，大阪府和熊取町合作对该水井附近的约10处水井以及河流进行了调查。结果显示，河流中PFAS含量并未超标，而水井有6处超过日本国家标准，其中4处大幅超标，最高一处每升水含全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）共7.3万纳克（1纳克等于0.000001毫克），是日本国标的1460倍。

大阪府未公布各处超标水井的具体位置。日本《每日新闻》网站13日报道说，PFAS含量超标1460倍的水井位于住友电气工业公司一子公司院内。目前井水污染原因尚不清楚。

大阪府称周围水井所有者都未将井水当作饮用水，因此目前没有居民健康受损的报告。

PFAS是全氟烷基和多氟烷基化合物等多种有机氟化合物的总称，广泛应用于多种工业产品。PFAS不易分解，其中的某些物质被证明会在环境和人体中积累，导致健康问题。

(责编：徐祥丽、张悦)