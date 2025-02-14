人民网利雅得2月13日电 （记者任皓宇）2月9日至12日，第四届利雅得通信科技与信息技术展在沙特首都利雅得举行。本届展会主题为“迈向新世界”，聚焦人工智能、智慧城市等领域技术展示与交流，吸引全球1800余家科创企业参展。多家中国企业携创新技术产品应用亮相，获得广泛关注。

“大家好，我是优悠，我们一起来拍个自拍吧。”随着熊猫机器人优悠举起手机，观众聚拢在优悠身后，对着大屏幕中实时显示的图像摆好姿势一起合影。在优必选展台，行动灵活的人形机器人展示吸引不少观众驻足了解。能够进行智能分拣与搬运的工业人形机器人、提供情感陪伴的熊猫机器人、具备导览咨询等服务能力的超仿真人形机器人……来自中国的人形机器人技术创新应用给参展观众留下深刻印象。“中国人形机器人的灵活性和智能化程度很高，我很期待这些产品未来能给我们带来便捷的服务。”当地观众穆罕默德·胡赛马表示。优必选人工智能教育海外业务负责人谭永洲表示，希望人形机器人真正能够赋能更多行业，助力促进生产生活更加便捷高效。“我们将与合作伙伴继续开展合作及交流，汇聚全球资源协同创新，为全球人形机器人产业发展贡献中国智慧。”

观众在优必选展台与熊猫机器人优悠合影。人民网记者 任皓宇摄

面向体育场馆、展厅场馆、博物馆等运营管理单位，打造集访客、办公、巡检、管理为一体的智慧场馆管理系统，打造更绿色、更高效、更智能的智慧场馆；以园区智脑+智能运行中心为核心，通过对园区基础设施进行智能化升级，打造智能互联的智慧园区，实现园区水质、环境、能耗、停车、消防等实时监测；通过数字城市与现实城市“孪生共建”，助力城市规划、建设、运营……浪潮集团重点展示了浪潮全栈网络管理解决方案、一站式数据中心服务、智慧城市解决方案、浪潮海岳大模型、浪潮海若大模型等行业典型案例。

观众在浪潮集团展台参观交流。人民网记者 任皓宇摄

在荣耀展台的智能拍摄体验区，刚刚体验完的丽贝卡和朋友们围在照片前察看拍摄效果。“拍的效果很棒，而且特别便捷。”丽贝卡说，不管是拍照留念还是工作记录，每天经常用手机拍摄照片。“智能拍摄带来的便捷、高质量的拍摄体验让我们不需要专业拍摄技巧就可以拍出好照片。”荣耀还展示了个人化全场景AI操作系统，通过平台级AI功能，满足用户不同业务场景需求。荣耀中东与非洲首席营销官刁正丽表示，沙特是荣耀的重要战略市场之一。“我们将始终致力于以创新驱动发展，通过前沿产品与不断升级的零售体系，为当地消费者带来更加卓越的智能科技体验，助力沙特数字化转型进程。”

在今年的展会上，腾讯云正式宣布将在沙特建设首个中东数据中心，同时结合本地产业创新需要，在未来数年内投入超1.5亿美元，用于基础设施、资源和相关投资建设，推动中东地区数字经济创新。据介绍，此次建设的数据中心预计在2025年内开服，将采用双可用区格局，就近为中东及周边区域客户提供高质量的弹性计算、存储、安全、AI等云服务，帮助区域内的企业和组织实现数字化转型。腾讯云国际中东和北非副总裁胡丹表示：“我们非常高兴能够与沙特共同成长，沙特数据中心的建设将会加强我们对本地数字化转型能力的支持。我们期待通过进一步加强腾讯云在中东地区的云服务，持续推动产业创新。”

观众在华为展台参观交流。人民网记者 任皓宇摄

华为今年展示了一系列推动智能社会和行业智能化转型的创新技术产品和解决方案，涵盖数字基础设施、华为云、数字能源、智慧城市等各领域；联想集团展示了在人工智能、智能数据管理、车载计算等领域技术成果；中国联通携手合作伙伴共同展示了包括人工智能、物联网、云计算等在内的多项前沿技术及创新应用；中移国际展示的智慧园区、智慧港口、智慧工厂等数智化服务和解决方案也备受关注。

中国驻沙特大使常华表示，希望中企积极发挥自身优势，探索投资兴业新机遇，助力中沙科技合作迈上新台阶，以科技创新服务两国及两国人民共同利益。

沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈表示，智能时代需要包容性的技术发展，确保未来所有人的繁荣。“我们需要共同努力来庆祝这些进步。”

观众在联想展台参观交流。人民网记者 任皓宇摄

观众在中移国际展台参观交流。人民网记者 任皓宇摄

观众在中国联通展台参观交流。人民网记者 任皓宇摄

观众体验极石汽车。人民网记者 任皓宇摄

观众在中国企业展台参观交流。人民网记者 任皓宇摄

(责编：王禹蘅、杨牧)