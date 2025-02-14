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尹锡悦弹劾案举行第八次正式辩论　3名证人出庭作证

2025年02月14日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社首尔2月13日电（记者陆睿）韩国宪法法院13日举行尹锡悦弹劾案第八次正式辩论。3名证人围绕总统是否指示逮捕国会议员、警方管制国会原因等问题出庭作证。

　　国家情报院院长赵太庸作为尹锡悦方证人，针对去年12月3日紧急戒严当晚与尹锡悦通话内容和宣布戒严前召开的国务会议相关情况作证。他说：“尹锡悦应该不会直接向前国情院第一次长洪壮源下达支援逮捕的指示，因为位置追踪、支援逮捕等事务并非次长能够独立完成的，……如果下达指示，也应该直接向我下达。”在4日进行的第五次正式辩论中，洪壮源称尹锡悦曾在电话中下令抓捕政界人士。

　　赵太庸还说，当晚在总统府与国务总理韩德洙等人会面时，现场没有人员赞成宣布紧急戒严。

　　首都防卫司令部第一警备团团长赵成铉（音）作证说，前首都防卫司令官李镇雨曾下达过“进入国会将议员们拉出来”的指令。李镇雨在此前4日的正式辩论作证时，以“正在面临刑事诉讼”为由，拒绝回答有关尹锡悦电话指令等大部分问题。

　　尹锡悦方面当天再次申请韩德洙和洪壮源等5人作为证人出庭作证，就此宪法法院表示将在14日商议后决定。宪法法院还表示，将于18日举行第九次正式辩论，届时将给国会及尹锡悦方各两小时阐述各自立场。

(责编：徐祥丽、张悦)

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