新华社迪拜2月13日电（记者温新年）为期3天的2025年世界政府峰会13日在阿拉伯联合酋长国迪拜落下帷幕。今年的峰会以“塑造未来政府”为主题，探讨利用创新手段应对全球经济格局不断变化大背景下各国面临的共同挑战。

30多位国家元首和政府首脑、140个国家和地区的代表团、80个国际组织的代表等6000多人与会。

峰会围绕6大核心议题展开讨论，包括有效治理与问责、未来融资与全球经济、气候变化与应急管理、人类未来与能力建设、全球卫生变革、新兴前沿与未来。峰会设有21个全球论坛，聚焦政策创新、数字经济、人工智能、可持续发展等领域，举办了200多场主题讨论。

中国司法部部长贺荣应邀出席峰会开幕式，并在“数字司法对塑造社会美好未来的作用”司法部长圆桌会议上发言。她表示，中方愿同各方一道，加强数字司法领域务实交流合作，更好运用数字技术提升法律和司法行政工作效能，为推动构建人类命运共同体提供法治服务和保障。

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