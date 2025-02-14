新华社柏林2月13日电 据德国媒体13日报道，当天上午发生在德国慕尼黑城区的车辆冲撞人群事件已造成包括儿童在内的至少28人受伤。德国总理朔尔茨表示将严惩袭击者。

据报道，事发时，现场正进行罢工活动。当地消防部门通报说，袭击者先是驾车跟随人群，随后冲向人群。

这是2月13日在德国慕尼黑的车辆冲撞人群事件现场拍摄的受损车辆。新华社记者 张帆 摄

朔尔茨在一场竞选活动上说，在慕尼黑发生的车辆冲撞人群事件是一场“可怕的袭击”，不能容忍也不可接受。袭击者“必须受到惩罚”，“必须离开”德国。

德国巴伐利亚州州长马库斯·泽德说，袭击者是一名24岁的阿富汗人，曾申请庇护但被拒绝。该州内政部长约阿希姆·赫尔曼表示，袭击者已被捕，此人先前有涉毒和商店盗窃行为。

正在巴黎进行访问的德国外长安娜莱娜·贝尔伯克表示，面对国内外各种挑战，重要的是团结一致，不被分裂。

这是2月13日在德国慕尼黑的车辆冲撞人群事件现场拍摄的受损的婴儿车。新华社记者 张帆 摄

德国内政部长南希·费泽说，联邦政府已经“大幅收紧”法律以驱逐暴力犯罪者，并加大了遣返力度，现在必须不惜一切代价地执行这些规定。

第61届慕尼黑安全会议将于14日至16日在慕尼黑举行，预计约60位国家元首和政府首脑、150位部长以及国际组织领导人将出席会议。

2月13日，在德国慕尼黑，警察在车辆冲撞人群事件现场工作。新华社记者 张帆 摄

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