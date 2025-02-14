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欧盟：乌克兰问题谈判不能没有欧方参与

2025年02月14日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月13日电（记者李骥志 李彦南）针对美国总统特朗普12日先后与俄罗斯、乌克兰领导人通话及美俄同意就乌克兰问题启动谈判，欧盟13日表示，任何涉及乌克兰和欧洲安全的谈判都不能没有欧方参与。

　　欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯当天在布鲁塞尔参加北约国防部长会议时说：“任何背着我们达成的协议都是行不通的，任何协议都需要乌克兰和欧洲的参与。”

　　卡拉斯当天还在社交媒体转发了一份与法国、德国、波兰、西班牙、英国共同发表的声明。声明说：“我们的共同目标是继续支持乌克兰，实现公正、全面和持久的和平。要保证乌克兰的利益，也要保证我们自己的利益。我们期待与美国盟友一起讨论未来之路。”

　　欧盟委员会首席发言人葆拉·皮尼奥13日在例行记者会上也表示：“乌克兰的安全关系到欧洲，欧洲的安全也关系到乌克兰，所以任何关于欧洲和乌克兰安全的谈判都必须有欧方参与。”

　　参加北约国防部长会议的爱沙尼亚国防部长汉诺·佩夫库尔13日说，任何谈判都会对欧洲产生明显的后果，因此欧洲必须在谈判桌上占有一席之地。

(责编：徐祥丽、张悦)

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