打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄总统新闻秘书：俄罗斯将美国视为涉乌谈判主要对话者

2025年02月14日08:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科2月13日电（记者赵冰）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日说，俄罗斯将美国视为涉乌克兰局势谈判的主要对话者。

　　佩斯科夫当天在接受俄罗斯第一频道电视台采访时说，乌克兰肯定会以某种方式参与谈判，但俄美之间将进行双边对话。他强调，在未来几天和几周内，俄美将扩大工作上的联系，双方将致力于组织两国元首会晤。

　　佩斯科夫说，现在谈俄罗斯总统普京与美国总统特朗普何时互访为时尚早，有必要“观察一下事态如何发展”。他同时说，俄美总统在通话中提到沙特阿拉伯首都利雅得可能是未来举行会晤的地点，但两国元首并没有在通话中讨论乌克兰总统泽连斯基的命运以及欧洲是否参与解决乌克兰冲突的问题。

　　12日，特朗普先后与普京和泽连斯基通电话。特朗普当天在社交媒体上发文说，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。佩斯科夫13日早些时候说，俄方已经启动与美国对话谈判团队的组建工作。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部