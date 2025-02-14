新华社北京2月13日电（记者董雪、郑钰）2月10日至13日，中国贸促会组织的中方企业家“新春出海首团”赴哈萨克斯坦，推动两国企业开展经贸洽谈、签署合作文件。其中，中哈企业在油气能源领域合作取得新成果。

在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，代表团与萨姆鲁克-卡森纳国家基金、“阿塔梅肯”国家企业家协会深入交流，并举办中国—哈萨克斯坦企业家经贸洽谈会，签署8项合作协议，涵盖油气能源、农业合作、国际物流等多个领域。

在哈萨克斯坦最大城市阿拉木图，代表团与哈中央信贷银行就发挥金融服务作用，助推两国企业合作顺利开展交换意见。

为期4天的访问交流中，双方企业在油气能源领域签署多项合作协议。中国石油国际事业有限公司与哈萨克斯坦国家天然气股份公司在阿斯塔纳签署天然气购销合同补充协议，2024-2025供气年度合同气量将比主合同规定增加1/3。中化国际石油（伦敦）有限公司与田吉兹雪佛龙有限责任公司签署CPC原油供应协议，涉及金额2.5亿美元。中国石油国际事业有限公司还与田吉兹雪佛龙有限责任公司签署原油现货购销合同，中哈油气能源领域合作进一步扩大。

访问期间，中国贸促会会长任鸿斌向哈方重点介绍中国以高质量发展推进中国式现代化、坚持推进高水平对外开放有关情况，建议以今年哈方举办第二届中国—中亚峰会、中方在华主办上合组织成员国元首理事会第二十五次会议为契机，加强双方合作，办好中国—中亚实业家委员会会议、上合组织工商论坛、中哈企业家委员会第八次会议等活动。同时，邀请哈方积极参与第三届中国国际供应链促进博览会，深化双方产业链供应链合作。

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