新华社伦敦2月13日电（记者孙晓玲 赵修知）当地时间2月13日，英国首相斯塔默在伦敦会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达了中国领导人对斯塔默首相的亲切问候，表示去年底习近平主席同首相先生成功会晤，启动了中英关系改善发展进程。在两国领导人战略引领下，近期中英财金对话取得丰硕成果，各层级交往相继恢复，彰显了两国务实合作巨大潜力，也充分印证工党政府奉行理性务实对华政策符合国家和人民利益，顺应时代发展潮流。中方愿同英方落实好两国领导人重要共识，巩固双边关系企稳向好态势，深化拓展基础设施、经贸投资、清洁能源等各领域合作，更好造福两国人民。

王毅表示，当今世界更加动荡，百年变局加速演进。中英同为联合国安理会常任理事国，双方要加强战略沟通、增进理解互信，展现大国担当，在应对气变、人工智能、绿色发展等攸关人类未来的领域加强合作，为世界提供更多确定性和稳定性。

斯塔默请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，表示当前英中各领域合作取得积极进展，期待两国开展坦诚、建设性对话，推动英中关系持续稳定发展。

访英期间，王毅还会见了英国首相国家安全事务顾问鲍威尔，并同英国外交大臣拉米举行第十次中英战略对话。

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