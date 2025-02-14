新华社耶路撒冷2月13日电（记者陈君清 冯国芮）以色列国防军13日发表声明说，以军当天对加沙地带一处火箭弹发射器发动攻击。

声明说，以军确认此前有一枚火箭弹从该地点发射。以军发布的视频显示，一枚火箭弹当天傍晚从加沙地带发射，但未进入以色列境内。以色列《国土报》报道说，火箭弹落在加沙地带，造成一名巴勒斯坦男孩死亡。

这是以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）1月19日达成停火协议以来，首次有火箭弹试图从加沙地带射向以色列。目前，尚无任何组织宣称制造了此次事件。

10日，哈马斯指责以色列未兑现允许帐篷等物资运入加沙地带等部分停火协议条款，因此宣布推迟原定15日释放部分被扣押以方人员。以色列总理内塔尼亚胡11日说，以安全内阁已一致决定，如果哈马斯在15日中午前不释放被扣押人员，停火将会结束，以军将恢复“激烈战斗”。美国总统特朗普10日要求哈马斯15日中午前释放所有被扣押人员，否则应取消加沙停火协议。哈马斯13日发表声明说，将根据此前签署的内容继续执行加沙地带停火协议，包括按照时间表交换被扣押人员。

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