新华社贝鲁特2月13日电（记者谢昊）据黎巴嫩国家通讯社报道，黎巴嫩国民议会议长纳比·贝里13日表示，黎巴嫩明确拒绝美国提出的允许以色列在2月18日从黎南部部分村庄撤离但仍保留5个据点的要求。

贝里当天对媒体说，美国通知黎方，以色列2月18日将从现在占领的村庄撤出，但将保留5个据点。他已向美方表明，黎巴嫩对此绝不接受。他拒绝就以色列延长撤军期限进行任何讨论，强调美方应确保以军按期撤离，否则将对黎巴嫩政府造成严重影响。

贝里说，黎巴嫩真主党完全支持这一立场。如果以色列不完全撤军，意味着其在黎巴嫩境内继续拥有军事行动自由，并可能采取进一步侵略行动，这对黎巴嫩而言是不可接受的。

以色列多家媒体12日报道，以色列正寻求再次推迟从黎巴嫩南部撤军。黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩当天表示，以军必须按照商定的期限，即2月18日完全撤出黎领土。

黎以停火协议于2024年11月27日生效。根据协议，以军应在60天内、即2025年1月26日之前逐步撤出黎南部。1月24日，以方以黎方尚未全面执行停火协议为由要求推迟撤离。随后，停火协议的撤军期限被延长至2月18日。

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