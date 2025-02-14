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邂逅春天的三重书境

舒辉波
2025年02月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　春日迟迟，学无止境。寒冬的脚步一天天走远，温暖而悠长的春日即将到来，我们也可以像植物享受春光一样，享受阅读一本好书的快乐。阅读，就是发生在人身上最奇妙的光合作用。

　　我要推荐的第一本书特别适合亲子共读，书名是《14只老鼠去春游》。这本儿童文学图画书由日本作家岩村和朗创作，融合了自然之美与亲情之爱。它讲述了一个由爷爷、奶奶、爸爸、妈妈和10个孩子组成的大家庭春游踏青的故事。老鼠们经历了许多有趣的冒险，充满戏剧性。岩村和朗以细腻的笔触描绘出丰富多彩、细腻唯美的画面，并在书中设计了许多互动环节，如寻找特定的角色、发现隐藏的动植物等，增加了阅读的参与感，让挖出“彩蛋”的小读者成就感满满。

　　《论语》有曰：“莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。”意思是在这美好的暮春时节，春服已经穿定，一起到沂水里游泳，在舞雩台上吹吹风，然后一路唱着歌回家。孔子向往的“春游”和《14只老鼠去春游》所讲的故事其实差不多。

　　我要推荐的第二本书是美国自然写作作家沙曼·阿普特·萝赛所著的《花朵的秘密生命》。这是一本畅销全球16年的自然科普力作，综合了植物学和科学史，生动描绘了花朵不为人知的生存与演化，并深入探讨了它与人类生活的密切关联，特别适合在姹紫嫣红开遍的春天阅读。作者的笔触诗意又灵动，明明是一本科普读物，文字却像被谱上音符一样朗朗上口。

　　阅读这本书的过程，也是一个不断颠覆刻板印象的过程：花朵并不仅仅是美丽柔弱的，互利共生、欺瞒讹诈，人类社会的生存法则同样适用于植物世界。例如蜂兰的花朵擅长伪装，它不仅外形与蜜蜂非常相似，还会释放类似雌蜂的气味。雄蜂被这种假象迷惑并试图交配，在这个过程中正巧帮助蜂兰完成授粉。此外，花朵还能清理被污染的土地，甚至应用于埃博拉病毒的防治。读完这本书，相信你也会和我一样觉得，植物的智慧或许并不在人之下，看似娇弱的花朵往往蕴藏着改变人类生活的巨大力量。

　　我要推荐的第三本书是诺贝尔文学奖获得者、土耳其作家奥尔罕·帕慕克的小说《纯真博物馆》。世家少爷凯末尔爱上了穷亲戚家的女儿芙颂，这场门第悬殊的恋爱遭遇重重阻力，最终以悲剧收场。凯末尔买下爱人的故居，用一生的时间收集与她有关的物品，建立“纯真博物馆”纪念这段刻骨铭心的爱情。这个关于爱情、记忆与时间的故事从1975年的春天开始。2016年的春天，我在北京的地铁上读到了这本书的结尾：主人公凯末尔在临终前说，“让所有人知道，我的一生过得很幸福。”这句话让我泪如雨下。在这部近600页的小说中，我已经跟随凯末尔一起经历了爱而不得的痛苦，体会着伊斯坦布尔人对故乡的深深眷恋。结尾处的这句话让我在凯末尔的身上看见自己，春日地铁车厢里的感动也因此长久镌刻在阅读记忆中。

　　值得一提的是，各种语言和各种版本的《纯真博物馆》末尾都附有一张门票，凭票就能进入位于伊斯坦布尔的纯真博物馆。没错，帕慕克果真建立起一座真实存在的博物馆。这座博物馆将小说中凯末尔收集的4213个烟头、盐瓶与蝴蝶胸针等物件一一陈列——每根熄灭的烟蒂都在重播芙颂唇间的叹息，每个盐瓶的弧线都在复写芙颂手指的温度。更巧的是，博物馆的首次亮相也是在春天。我读完小说的第一个愿望，就是带着书造访这座纯真博物馆，体验徘徊于现实与虚构、时间与记忆、想象与实物之间的感受。或许在未来的某个春日，我也将走在晴暖的伊斯坦布尔街头，踏入这座纯真博物馆，成为凯末尔故事的千千万万个参与者之一。

　　（作者为儿童文学作家）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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