打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

春之乐

刘益玎
2025年02月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　朋友们，是春天了，侧耳倾听，春之乐在一天之内经历了多少料峭与明媚。

　　斯特拉文斯基的《春之祭》，是黎明前的咆哮。定音鼓的节奏如心跳，低音提琴的嘶鸣撕裂冰封的河床，木管的尖叫如带血的黎明。艾青的诗句在蛮荒的乐声中升起：“在东方的深黑的夜里，爆开了无数的蓓蕾。”斯特拉文斯基乐声中的春天是一场献祭，是生命与死亡的角力，是大地最深处的呐喊。所有凋零的都将复生，所有寂静的终将轰鸣。

　　维瓦尔第的《春》恰似凌晨5点的光。小提琴的颤音像露珠滚落，轻轻敲开大地的门扉。弦乐跳跃，仿佛云雀振翅，啄破冬日的冰层。三连音如溪水流淌，漫过苔藓的纹路，春天的橄榄林与苜蓿田在音符中交织，灵动的气息在空气中弥漫开来。艾略特在《荒原》中低语：“4月是最残忍的月份。”可维瓦尔第的春天却温柔如初，用音符编织出轻盈的梦，梦如花般盛开。春风如贵客，一到便繁华。

　　在拉赫玛尼诺夫《前奏曲Op.32 No.5》中，春天的气息如诗般流淌，仿佛普希金笔下的文字化作了音符。尽管作曲家未曾明言，这首乐曲是献给春天的，但每一位聆听者都不约而同地感受到了其中的春日气息。温柔的旋律与丰盈的和声，轻轻描绘出大地苏醒的画卷。指尖下的钢琴声，拂过沉寂的原野，唤醒沉睡的根芽。生机在每一寸空气中跃动。尾声的宁静，则如普希金在诗歌《春天》中低吟出的春日景象：你是大自然的盛宴，你是生命的复苏。

　　贝多芬的《田园交响曲》在正午的阳光下升起。双簧管的旋律如新生的草叶，从冻土中探出头来，中提琴的低吟铺就一片柔软的绿茵。定音鼓的闷雷滚过天际，大提琴的节奏却如农夫的手，坚定地播下希望的种子。华兹华斯的诗句在乐声中回荡：“我孤独地漫游，像一朵云。”可贝多芬的春天从不孤独，它是大地的合唱，是万物生长的力量，是来自四季的第一个恩典。

　　舒曼的《春天交响曲》在暮色中低语。圆号的音色穿过薄雾，长笛的碎音如星子洒落，单簧管衔着新叶掠过竖琴的涟漪。调性的突变撕开残冬的帷幕，春天的脚步在乐句中愈发清晰。海子的诗在音符间跳跃：“春天，十个海子全都复活。”在舒曼的春天里，日暮春山绿，我心清且微。

　　柴可夫斯基的《四月—松雪草》与《花之圆舞曲》相继在夜色中绽放。精灵般的旋律如松雪草的嫩芽，轻轻推开冰雪的覆盖；圆舞曲的节奏是花瓣的旋转，跳跃着孩童般的俏皮。柴可夫斯基在音乐中构建了一场华丽的春日晚宴，大地与花朵共舞欣喜，生命与希望对酒当歌。艾略特在《四个四重奏》中写道：“时间与钟声埋葬了白天。”而柴可夫斯基的春天却让时间停驻，让钟声化作花开的声响。

　　春之乐，是斯特拉文斯基的狂野，是维瓦尔第的轻盈，是贝多芬的力量，是拉赫玛尼诺夫的清新，是舒曼的温暖，是柴可夫斯基的绚烂。它是轰鸣，是荒原，是云朵，是复活。它是大地苏醒的呼吸，是生命不息的律动。在这春意盎然的季节里，我们又可以谱写新的音乐了，愿被世界以爱的耳语铭记。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部