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青绿绘江山 万里共展卷

景小勇
2025年02月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　舞蹈诗剧《只此青绿》剧照。

　　现代舞诗剧《诗忆东坡》剧照。
　　以上图片均为中国东方演艺集团提供

　　春日的艺术灵感从未止歇。本期是一场艺术与春天的对话：舞蹈诗剧《只此青绿》跨越山海，将写意山水舞至万里之遥的大洋彼岸；春的乐符流淌出春日的料峭与新生的温暖；有关春天的书籍用文字绘就草木生长、生机活力；画作《春》定格了文艺复兴光芒照耀下永恒的爱与美。走，让我们去聆听、去阅读、去拥抱春天！

　　——编  者

　　

　　“无名无款，只此一卷。青绿千载，山河无垠。”2025年新年伊始，舞蹈诗剧《只此青绿》完成在美国的首次巡演，在圣迭戈、纽约等城市收获观众的欢呼与掌声。自2021年8月首演以来，《只此青绿》已在国内外演出680多场，剧场观演超过120万人次，走进新加坡、土耳其、俄罗斯、美国等国家。

　　近年来，中国东方演艺集团推出一系列植根中华优秀传统文化、融入世界表达的舞台艺术作品。以舞蹈诗剧《只此青绿》、现代舞诗剧《诗忆东坡》、音乐剧《飞天》为代表的剧作频频亮相海外，展现如诗如画的中国气韵，与世界相逢于方寸舞台上的无垠山河。

　　在大洋彼岸演绎青绿美学

　　2024年跨年之夜，《只此青绿》在圣迭戈首演。能容纳2000余名观众的思域剧场座无虚席。月光下，北宋名画《千里江山图》徐徐铺展，年轻的当代文博学者和一袭宋代衣冠的少年跨越时空、相对而立。青绿色灯光交错，无垠山河缓缓绘就，引领观众走近中华优秀传统文化壮哉美哉、历久弥新的艺术魅力。

　　《只此青绿》采用时空交错的叙事结构，引领观众以当代文博学者的视角探寻北宋画家王希孟的内心世界。作品融入舞蹈、绘画、音乐、文学等元素，以展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画为篇章，旋转的舞台闪现四时晴雨，演员穿梭其间，展现出古代工匠织绢、制墨、制笔等鲜活劳动场景。

　　演出收获观众的满堂彩：“舞者们用身体语言完美诠释了中国山水画的意境，让我们看到了不一样的中国艺术。”“我被舞蹈的优美和舞美设计的精妙深深震撼！”在纽约，一名热情的当地观众追着工作人员问：“名画背后的传奇故事，让我对那段历史非常好奇。在中国的博物馆里能看到这幅画吗？我得策划一趟旅行了！”

　　这次赴美巡演再次让我感受到海外观众对“青绿美学”的由衷热爱：《千里江山图》的青绿色调和画法极具中国审美，气象万千，深深感染着剧场中的每一个人。在剧中，我们不仅表现王希孟的绘画天赋，还讴歌以篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人和制墨人为代表的劳动人民，以及传承守护中国文化的当代文博工作者。我相信，这是一个来自中国而不限于中国的故事，世界各地的文化艺术都源于普通人的共同创造。对普通人热烈而厚重的讴歌能够跨过语言、文化的藩篱，在海外观众间引发广泛共鸣，令他们领悟中华优秀传统文化的博大精深，感触艺术传承的创新之美。

　　用传统文化滋养艺术创作

　　文化深远如海，澎湃如潮。中国艺术家们薪火相传，以卓越的艺术作品搭建起一座座沟通中外的文艺桥梁。近年来，我们始终坚持“交流互鉴、艺术典范”的核心理念，推出一部部植根中华优秀传统文化、融入世界表达的优秀舞台艺术作品。

　　去年3月，现代舞诗剧《诗忆东坡》在美国华盛顿、纽约拉开帷幕。为期两周的演出间，演员们收获了热烈的掌声与喝彩。拥有91年历史的艺术机构“美国舞蹈节”，首次以“推出人”身份推介这部中国剧目。

　　苏轼是中国人最喜爱的文人之一，也是具有国际影响力的中国文化IP。如何通过现代艺术手段，将东坡其人其作转化为舞台作品？我们邀请了荣获多个国际奖项、活跃在国际舞蹈艺术界的编舞家沈伟。他锐意创新，《诗忆东坡》没有直接铺陈苏轼的人生境遇，或是让苏轼以“剧中人”的角色站在舞台上，而是从苏轼一生3000多首诗词中提取15个篇章，以现代舞融合戏曲、太极等民族元素，结合诗文、书法、绘画、篆刻等舞台美术手法，写意展现东坡诗词的意蕴与魅力。

　　赴美演出时，我们将每个篇章引用的东坡诗词译为英语。“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”的豪迈、“此心安处是吾乡”的旷达、“十年生死两茫茫”的深情通过舞者的肢体动作传达给观众。是否读过中国诗词、是否了解苏轼其人已不再成为观演门槛，因为这些情感是人们易于体验到的，并不分地域东西。

　　去年7月，音乐剧《飞天》亮相韩国大邱国际音乐剧节。大邱国际音乐剧节是亚洲最大的音乐剧节，在7个国家的30余部音乐剧作品中，《飞天》荣获最高奖项“Grand Prize”和最佳男主角奖。

　　这部音乐剧将敦煌壁画中的艺术形象和敦煌文化工作者浓缩为“守护人”“赶路人”两个形象。男主角“赶路人”于上世纪30年代留学海外，看到敦煌壁画画册后毅然回国，投身于拯救文化遗存的事业。在音乐创作方面，将汉语四声融于旋律起伏，将传统曲艺元素与佛教音乐片段融为一体，融通中外、不落窠臼。在视觉呈现方面则结合AR等技术手段，再现“天衣飞扬，满壁风动”的敦煌石窟盛景。

　　以更中国化、时代化、国际化的艺术语言，塑造更多为世界熟识的中华文化形象是当代艺术工作者的使命。我们期待通过舞台艺术向外国观众介绍中国人的世界观、人生观和宇宙观，让优秀作品成为外国观众了解中国、认识中国的一扇轩窗。

　　（作者为中国东方演艺集团党委书记、董事长）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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