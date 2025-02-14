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欧洲议会议员：美国“退群”给世界带来不安

2025年02月14日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布鲁塞尔2月12日电  （记者李彦南）欧洲议会多名议员12日批评美国最近接连退出国际组织的做法给世界增加了不安定因素，是“不负责任”的行为。

　　欧洲议会本周在法国斯特拉斯堡举行全体会议，12日就美方最近接连退出国际组织的话题展开辩论。

　　社会民主党团代表维特尼斯·安德柳凯蒂斯在发言时说，美国宣布退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》和世界卫生组织是“可耻且不负责任”的决定。

　　比利时籍议员马克·博滕加在代表左翼党团发言时说，美国在伊拉克和阿富汗犯下种种暴行，意图将加沙地带的巴勒斯坦人驱离。这样的国家如今宣布退出联合国人权理事会，将令整个世界陷入更大危险。

　　瑞典前副首相伊莎贝拉·勒温在代表绿党和欧洲自由联盟党团发言时说，美国接连宣布退出《巴黎协定》和世卫组织，美国总统到底想要一个什么样的世界？她说，特朗普总统任期才刚刚开始，人们就已经看到国际秩序受到影响，全球范围内不安全因素上升，欧盟应该站出来承担更大责任。

　　美国总统特朗普1月20日签署行政令，宣布美国退出世界卫生组织，并将再次退出旨在应对气候变化的《巴黎协定》。2月4日，特朗普签署行政令，宣布美国退出联合国人权理事会。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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