新华社亚的斯亚贝巴2月12日电（记者刘方强、王琪）为期两天的非洲联盟（非盟）执行理事会第四十六届常务会议12日在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部开幕，会议聚焦地区和平稳定、纠正历史不公、非盟委员会选举等议题。

在开幕式上，非盟委员会主席法基最后一次作为主席发言，他回顾了过去8年非洲大陆所取得的成就和存在的问题。法基表示，持续不断的暴力冲突仍然是整个非洲的一个紧迫问题，非洲各国需共同努力以改善地区和平与安全。

此外，法基强调促进非盟善治、推动社会经济可持续发展、加强非洲在国际舞台上的地位和团结的重要性。

联合国非洲经济委员会执行秘书克拉韦尔·加泰特在讲话中表示，非洲面临着根深蒂固的结构性障碍，致使非洲各国发展陷入了严重依赖外部援助的恶性循环。

“跨大西洋奴隶贸易和殖民剥削剥夺了非洲人民的资源和尊严，并导致了全球金融体系、贸易结构和治理机制中持续存在的不平等现象。”加泰特说，为纠正历史不公，除了经济赔偿，还需改革全球金融架构、建立非洲主导的信用评级机构、促进非洲大陆自由贸易区建设等措施。

非盟首脑会议将于2月15日至16日举行，会议将选举新一届非盟委员会高层领导，包括主席、副主席和6名委员。

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 15 版）

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