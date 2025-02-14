20年间生产770亿升生物柴油，助力减排2.4亿吨

本报记者 宋亦然

巴西政府公布的最新数据显示，国家生物柴油生产和使用计划实施20年来，巴西共计生产了770亿升生物柴油，助力减少了2.4亿吨二氧化碳排放，并节省了约380亿美元的柴油进口费用。“该计划已被证明是将社会包容、减排和经济增长结合起来的有力工具。”巴西矿业和能源部部长亚历山大·西尔韦拉说。

巴西能源供应曾高度依赖进口。从20世纪70年代，巴西政府开始积极探索替代燃料的开发和利用。2005年，巴西正式确立了发展生物燃料的法律框架，规定以此后3年为过渡期，逐步将柴油中生物燃料的比例由2%增至5%。2009年，巴西将5%的混合比例规定为强制性要求。在此基础上，巴西政府逐步提高最低混合比例要求，并推出鼓励和推广生物燃料的优惠政策，如对生产和销售生物柴油的企业提供税收减免等。政策措施的落实加上充足的原料供应，目前巴西已成为全球重要的生物燃料生产国和消费国。

2024年10月，巴西总统卢拉正式签署《未来燃料法》，进一步鼓励乙醇、生物柴油和可持续航空燃料的生产和使用，推动巴西能源转型。根据这项法律，乙醇在汽油中的占比范围将提升至27%到35%，乙醇产量将从目前的每年350亿升提升至500亿升，预计将为巴西整个农业和生物燃料产业链带来超过2600亿雷亚尔（1美元约合5.8雷亚尔）的投资。

《未来燃料法》还包括“国家可持续航空燃料计划”“国家绿色柴油计划”等。前者规定自2027年起，航空公司必须通过使用可持续航空燃料将温室气体排放量逐年减少1%，直至2037年完成减排10%的目标；后者提出，巴西国家能源政策委员会将在未来每一年确定并公布一项添加到化石柴油中的“绿色柴油”的最低数值。《未来燃料法》还提出了“国家天然气生产商和进口商脱碳与生物甲烷促进计划”，鼓励对生物甲烷和沼气的研究、生产和商业化推广。

目前，藻类生物燃料、第二代乙醇以及合成生物燃料等都是巴西相关企业和科研机构的重点关注方向。巴西国家石油公司此前已与包括里约热内卢联邦大学等在内的多所高校开展合作，共同开发可持续航空燃料，根据其战略计划，到2028年该公司预计在生物炼制业务上累计投资达15亿美元。

（本报里约热内卢2月13日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 15 版）

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