探访中企在伊拉克参建的中东地区首条海底隧道

本报记者 管克江 任皓宇

中国和伊拉克企业的船只在海面上相互配合作业。

中方工作人员操控绞吸船作业。

以上图片均为李美军摄

伊拉克最南端的波斯湾之畔，祖拜尔河蜿蜒流淌，这里呈现出一派热火朝天的施工景象：河边，一条陆地隧道已初具规模；河中央，大型非自航绞吸船正在进行疏浚作业；另一端的海塘内，水面漂浮着一排排黄色浮标，一艘艘快艇穿梭在红白相间的钢筋塔丛林内。

这些黄色浮标“暗藏玄机”，每一个浮标代表一节长126米、宽35.6米、高约11米、重约4万吨的巨大沉管。“河道疏浚完毕后，将由特定船只和设备把这些沉在海水中的管道拉到水下指定位置并逐一连接贯通起来，最终形成约2.5公里长、6车道的海底隧道。”中国交建天津航道局有限公司（以下简称“中交天航局”）法奥港项目经理武琳表示，“建成后，这将是中东地区第一条海底隧道。”

祖拜尔海底隧道是伊拉克法奥港项目的一部分。隧道所在的“乌—法”连接道路主要用于连通法奥港和原先的旧港乌姆盖萨尔港，并将港口与北方交通干线连接起来。中交天航局承担了祖拜尔海底隧道项目的基槽疏浚开挖、桩基、预制梁、部分沉管制造等具体工程。

将重量和航母差不多的巨大沉管埋入水下并连接成可以通车的海底隧道，施工难度之大可想而知。据武琳介绍，按照设计要求，隧道沉管要埋入水下30.5米的位置，但施工船目前最大挖掘深度只有28米。“为有效解决超挖深技术难题，项目部联合公司技术中心开展技术攻关，对施工船进行‘绞刀齿轮箱防水装置改造’‘起桥缆绳加长安装与调试’等升级工作，同时在每天潮位低时抓紧施工。”武琳说，经过不懈努力，目前工程进展顺利，将于本月如期完工。公司也因自身出色表现，在港口建设项目所有分包单位中获得年度施工和安全管理最佳施工单位奖。

一家来自荷兰的海洋重工公司在祖拜尔项目中承建海底隧道的沉管下沉、安装工程，与中方项目衔接最为紧密。该公司项目工程师泽维尔·萨德科维斯基说：“中交天航局团队是可靠的高质量合作伙伴。我们对基槽疏浚的质量控制与施工进度非常满意，疏浚后的隧道基槽十分平整，为接下来的砾石基床铺设与沉管安装打下很好基础。”

伊拉克属地员工哈桑·齐纳德是中交天航局伊拉克项目团队的安全工程师，负责现场装备和人员安全监管。哈桑·齐纳德表示，进入项目工作以来，他的收入显著提高，“中方带着合作发展的理念来建设法奥港，为当地提供了更多就业机会，我就是众多受益者之一。”

作为伊拉克“发展之路”基建计划的起点，法奥港项目建成后将成为拥有近1亿吨吞吐量的港口，其中一期项目将于今年年内投入运行，年吞吐量将达4500万吨。据介绍，一期项目中交天航局参与建设的5个集装箱深水泊位已全部完成施工，正在进行码头后方堆场的建设。港池与航道的疏浚工程已经完成了疏浚总工程量的80%，计划于2025年10月全部完成。

按照计划，伊拉克政府还将斥资170亿美元修建一条从法奥港直通土耳其的铁路和一条高速公路，以扩大港口的纵深。伊拉克港口公司总经理法尔汉·法图什表示，法奥港项目将成为本地区最重要的经济和战略项目之一，“期待更多中企积极参与伊拉克的‘发展之路’基建计划。伊中深化基建合作潜力巨大。”

（本报伊拉克巴士拉电）

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)