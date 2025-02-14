多方在人工智能行动峰会呼吁——

本报记者 尚凯元

为期两天的人工智能行动峰会2月11日在法国首都巴黎闭幕。本次峰会旨在加强国际社会的行动力，探讨人工智能的应用和全球治理问题，吸引了来自全球100多个国家和地区的约1500名参会者。包括法国、中国、印度、欧盟在内的多个国家和国际组织共同签署了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》，倡导加强全球人工智能协调治理，承诺推动“开放、包容、透明、合乎道德、安全、可靠”的人工智能发展，鼓励有利于未来劳动力市场和可持续发展的人工智能部署，确保该技术更加普及和可及。

本次峰会期间共举办近百场专题边会，与会专家学者围绕人工智能技术及其应用深入交流，普遍认为科技创新的根本目标是造福全人类，其成果应惠及全球。国际治理创新中心全球人工智能风险倡议执行主任邓肯·卡斯—贝格斯表示，人工智能快速发展带来一系列难以预测的挑战，现有的国际治理机制不足以有效应对。各方需升级现有合作机制或创建新的国际合作模式，共同应对挑战。美国麻省理工学院教授、生命未来研究所所长马克斯·泰格马克认为，国际社会普遍希望人工智能发展能够保持可控，这一共识成为促进国际合作的重要动力。

中国在全球人工智能治理领域积极作为并推动加强国际合作。中国外交部原副部长傅莹在峰会上表示，中方着眼未来风险参与国际合作，先后发布《全球人工智能治理倡议》、签署《布莱奇利宣言》，并同各方推动联合国大会通过加强人工智能能力建设国际合作决议，获得140多个国家支持，对通用人工智能风险的理论和技术探讨也高度关注，中国科技界与国际同行在认识层面基本同步。“人工智能全球治理应超越地缘政治干扰，中方愿与国际社会携手，共同促进人工智能安全发展。”

峰会期间，由中国人工智能发展与安全研究网络主办的“人工智能技术进步与应用”边会重点探讨了中国在人工智能发展、治理及国际合作方面的最新进展。清华大学人工智能国际治理研究院院长薛澜表示，在2024年《中法关于人工智能和全球治理的联合声明》这一重要共识指引下，中国举办相关边会，旨在促进各方对中国人工智能发展的理解，并进一步推动国际交流合作。

中国工业和信息化部人工智能场景化应用与智能系统测评重点实验室主任胡国栋介绍了中国在人工智能技术普惠应用方面的成功实践。例如，贵州猛猪科技公司通过人工智能系统，为数百万头生猪提供健康管理和疾病检测方案，提高养殖效率。在工业领域，钢铁行业大模型赋能传统产业数字化转型。在医疗领域，大型人工智能模型已被应用于辅助诊断、疾病预测和临床决策，助力基层医疗机构提升影像诊断能力。

“人工智能的广泛应用可能比预期更早到来，并推动各个领域的创新。”图灵奖得主、清华大学交叉信息研究院院长姚期智认为，人工智能新的能力和应用不断被发现，大型语言模型的使用成本显著降低，普及化进程正在加速。人工智能快速发展也带来严峻的安全挑战，必须确保人工智能系统免受恶意使用，并防止超级人工智能“失控”。各方应提前开展研究，评估潜在危害，并制定有效措施加以应对。

“很高兴能在峰会期间了解到中国在人工智能发展与安全治理方面的探索及国际合作倡议。”德国奥格斯堡大学的学者诺亚·舍普尔对记者表示，面对无限机遇与诸多挑战，推动实现有效的全球人工智能治理是一个重大课题。“在人工智能技术发展进程中，各国应继续深化创新合作，共同推动智能向善，积极完善全球治理体系，让人工智能成为造福全人类的伟大力量。”舍普尔还表示，期待今年有机会赴上海参加2025世界人工智能大会，以进一步深入了解和交流全球人工智能治理的实践经验。

（本报巴黎2月13日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 15 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)