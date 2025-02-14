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商务部回应诉美加征关税措施：后续将按世贸规则和程序处理该案

2025年02月14日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月13日电  （记者唐诗凝、谢希瑶）商务部新闻发言人何咏前13日说，2月1日美方单边加征关税做法，违反世贸组织规则，中方已于2月4日诉诸世贸组织争端解决机制。后续将按世贸规则和程序处理该案。

　　在当天召开的商务部例行新闻发布会上，有记者问，中方已将美方加征关税的行为诉至世贸组织，后续还会有什么政策落地？何咏前作出上述回应。

　　在回应有关美对钢铁和铝进口加征25%关税的记者提问时，何咏前表示，中方敦促美方摒弃零和思维，纠正错误做法，回到多边贸易体制正确轨道上来，与各国一道，通过平等磋商解决各自关切。

　　何咏前说，中方注意到，美东时间2月10日晚，美国政府宣布调整针对钢铁和铝的进口关税，恢复对全球贸易伙伴征收232钢铝关税，并进一步提高铝产品的进口关税。美方做法是典型的单边主义、保护主义行为，很多国家已明确表达了反对意见，美国内也有很大反对声音。

　　“事实上，世贸组织专家组早在2022年就裁定美232关税措施违反世贸规则，但美方不仅保留原有的232钢铝关税，还进一步提高铝产品关税，严重损害各国权益，严重破坏以规则为基础的多边贸易体制，对全球供应链造成冲击。”何咏前说。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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