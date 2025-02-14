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外交部：中国消费市场红火兴旺反映各界对中国经济发展信心提升

2025年02月14日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京2月13日电  （记者朱超、陆君钰）外交部发言人郭嘉昆13日表示，中国消费市场的红火兴旺反映的不仅是需求的回升，更是各界对中国经济发展信心的提升。中国将以自身高质量发展和高水平对外开放，为全球经济增长注入更强的信心和动力。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，全球多家金融机构发布的2025年经济展望报告认为，中国高质量发展正逐步显现成效，消费和服务业占比有望进一步提升。在刚刚过去的春节假期，中国消费相关行业日均销售收入同比增长10.8%，其中商品消费和服务消费同比分别增长9.9%和12.3%、跨境游整体订单同比增长三成。花旗集团在一份报告中指出“中国蛇年开局良好”。请问发言人有何评论？

　　郭嘉昆介绍，蛇年春节，中国消费市场春潮涌动：国潮文化、非遗体验、冰雪经济、消费品以旧换新热度空前，数码转型、科技赋能催生新的消费业态，中国消费市场正实现从“量”到“质”的变革；“洋年货”供销两旺，中外游客“双向奔赴”，中国超大规模消费市场为各国提供巨大合作机遇。

　　郭嘉昆表示，中国消费市场的红火兴旺反映的不仅是需求的回升，更是各界对中国经济发展信心的提升，折射出中国经济结构持续优化、内生动力显著增强、发展韧性不断加大。随着一揽子增量政策落地见效，中国将以自身高质量发展和高水平对外开放，为全球经济增长注入更强的信心和动力。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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