中国文化悠远流长，中国故事丰富多彩，中国创新智慧无限。相信未来将有更多中国优质电影通过“文化+故事+技术”三者共振走向世界

电影《哪吒之魔童闹海》（以下简称《哪吒2》）在澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、斐济等国上映，预售火爆，反响热烈。美国“互联网电影资料库”上的一句影评被全球多家媒体转载：“它不仅展示了中国动画崛起后的强大实力，也展示了中国传统神话在现代语境中的无限可能性。”

中国文化传承和创新的有机融合，让中国电影不断惊艳世界。影片中，无论是从三星堆文明获得灵感的结界兽，还是太乙真人说着风趣的“四川普通话”，都足见中国电影对传统文化符号现代性转化的匠心。中华文化拥有无比悠久、丰富、厚重的精神养分。“哪吒”这一经典形象历经演变，活跃在不同时期的文艺作品中。当东方神话人物与当今时代精神相碰撞，当英雄主义与现实主义相结合，《哪吒2》书写了一个看似天马行空却有血有肉的群像故事，其建构的情感价值和现实情怀让人们看到中华优秀传统文化的深度与厚度。

少年的成长蜕变、父母的牺牲与付出、对正义的渴望与追求……《哪吒2》的叙事反映出许许多多个体的相似经历和共通情感，引发不同文化背景观众的共鸣。近年来，从爱国主义影片《战狼Ⅱ》激发中华民族自豪感，到科幻电影《流浪地球》展现中国式浪漫和集体英雄主义，再到《哪吒2》登上全球票房排行榜前列，中国电影屡创佳绩，表明中国故事的世界性表达可以突破文化壁垒。今年春节档的另外两部电影同样引人关注。《唐探1900》将个人命运与家国情怀融为一体，在给观众带来欢笑的同时发人深思：我们民族历经磨难，却危而不倒，正是不断有前赴后继之人，牺牲小我，成就大我。《蛟龙行动》再次点燃中国人的大国豪情，让世界关注强起来的中国维护世界和平的担当精神。透过人类命运共同体视角，继续深耕本土文化富矿，以中国精神、中国价值成就生动叙事，中国电影将不断为全球文化生态注入东方智慧。

《哪吒2》获得票房与口碑的双丰收，背后是中国动画工业乃至电影工业整体制作实力不断提升的托举。片尾字幕中近140家中国动画公司联合署名，全片特效均由中国团队完成。繁荣的中国电影市场促进了本土电影视效技术的发展，二者相辅相成。西班牙《世界报》评论说，该片在大银幕上的成功“提振了正在下滑的全球电影行业的士气”。近年来，从《西游记之大圣归来》《姜子牙》等对神话传说的再创作，到《长安三万里》重塑诗词意境，中国电影在创新实验中将技术与中华优秀传统文化相结合，形成了“国潮美学”的独特优势。中国视觉特效行业不仅在技术上走在世界前列，更在内容表达上实现创新突破，呈现出独具东方审美的视觉冲击力与艺术感染力。法新社报道说，《哪吒2》既满足了人们对取材于中国传统故事的作品不断增长的需求，也激发了技术进步带来的民族自豪感。

一部部有口皆碑的中国电影，讲述中国故事，展现中国价值、中国力量，为观察今日中国打开了新窗口，为中外交流架起了新桥梁。这是中国迈向文化强国的世界回响。中国文化悠远流长，中国故事丰富多彩，中国创新智慧无限。相信未来将有更多中国优质电影通过“文化+故事+技术”三者共振走向世界，走进更多海外观众的内心。

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)