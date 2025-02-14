图为2月11日，秘鲁总统博鲁阿尔特（前排右五）与哥伦比亚共和国学校师生代表在校园内合影。

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本报墨西哥城2月13日电 （记者谢佳宁）利马消息：当地时间2月11日上午，秘鲁总统博鲁阿尔特考察位于拉利伯塔德大区的哥伦比亚共和国学校，察看教室、实验室等设施。该校由中国电建水电十一局承建。博鲁阿尔特高度评价学校建设质量，充分肯定中国企业为确保工期进度所付出的努力。

博鲁阿尔特表示，基础设施建设对推动社会发展至关重要。秘鲁政府将投入更多资源，加快推进道路工程、河道修复以及医院、学校等重点项目建设。这彰显了政府通过大规模建设改善地区环境、提升公共服务质量、创造更多就业机会的决心。

同在现场考察的秘鲁教育部长摩根·克罗说，哥伦比亚共和国学校的落成不仅填补了当地现代化教育基础设施的空白，为社区带来实实在在的可喜变化。上百名学生拥有了更加优质的学习和生活环境，当地教育水平将得到提升。项目也为推动当地经济增长和服务业发展作出积极贡献。

哥伦比亚共和国学校位于秘鲁瓦罗奇里省，是一所涵盖幼儿园、小学和中学的综合性学校。2017年，当地遭遇严重洪水灾害，学校渗水严重，老旧的校舍存在安全隐患。秘鲁安第斯通讯社在报道中表示，中国企业负责旧校舍的拆除、新校舍设计和建设，以及教育设备的供应和安装。学校的建设创造了许多就业机会，为当地带来了经济效益，这是秘鲁与中国重要的合作成果。

秘鲁国家电视台在报道中说，新建成的学校拥有教室、多功能室、图书馆、餐厅等专用空间。基础设施的优化和提升，为学生们创造了良好的学习环境。

2024年11月，人民日报和《秘鲁人报》、安第斯通讯社、秘鲁国家电视台等秘鲁媒体举行了高质量共建“一带一路”联合采访，首站便前往该校。参与联合采访的秘鲁国家电视台记者瓦莱利亚·阿尔瓦说：“联合采访让我有机会深入了解秘中在高质量共建‘一带一路’框架下开展的合作，了解项目建设给当地民众生活带来的积极变化，让我深刻感受到两国人民之间的深厚情谊。”

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)