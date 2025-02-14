新华社莫斯科2月13日电（记者赵冰）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫13日说，俄罗斯将美国视为涉乌克兰局势谈判的主要对话者。

佩斯科夫当天在接受俄罗斯第一频道电视台采访时说，乌克兰肯定会以某种方式参与谈判，但俄美之间将进行双边对话。他强调，在未来几天和几周内，俄美将扩大工作上的联系，双方将致力于组织两国元首会晤。

佩斯科夫说，现在谈俄罗斯总统普京与美国总统特朗普何时互访为时尚早，有必要“观察一下事态如何发展”。他同时说，俄美总统在通话中提到沙特阿拉伯首都利雅得可能是未来举行会晤的地点，但两国元首并没有在通话中讨论乌克兰总统泽连斯基的命运以及欧洲是否参与解决乌克兰冲突的问题。

12日，特朗普先后与普京和泽连斯基通电话。特朗普当天在社交媒体上发文说，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。佩斯科夫13日早些时候说，俄方已经启动与美国对话谈判团队的组建工作。

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