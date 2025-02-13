新华社联合国2月12日电 中国常驻联合国代表傅聪12日在安理会叙利亚问题公开会上表示，叙利亚人民长期遭受战乱造成的苦难，期待国家恢复和平稳定，早日过上安宁、有尊严的生活。在当前的关键时刻，国际社会应为叙利亚提供建设性帮助。

傅聪表示，中方支持推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程，通过包容性对话协商，达成符合全体叙人民意愿的解决方案。安理会第2254号决议的原则凝聚了国际社会的基本共识，为处理叙利亚问题提供了重要指导，在当前形势下仍然有效。举行全国对话大会是政治过渡的关键一步，应当尽早明确时间表并稳步落实。中方支持联合国和联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒在此过程中发挥积极作用，支持阿盟为帮助叙政治过渡和恢复重建所作的努力。

傅聪强调，叙利亚不能成为恐怖分子的庇护所，这是必须坚守的底线。联合国秘书长最新报告指出，叙利亚是恐怖活动的策源地之一，恐怖组织可能利用叙局势突变乘乱坐大，国际社会对此应保持高度警惕。大量外国恐怖作战分子长期在叙滞留，构成严重安全隐患。中方支持加快外国恐怖作战分子遣返进程，呼吁有关国家接回本国人员。中方同时敦促叙利亚当局履行反恐义务，打击包括“东伊运”即“突厥斯坦伊斯兰党”在内的所有被安理会列名的恐怖组织，防止威胁他国安全。

傅聪表示，当前叙利亚人道局势十分严峻，上千万人的生存和发展处境令人担忧。联合国机构克服重重困难，努力扩大对叙人道援助，中方对此表示赞赏。有关国家长期对叙实施非法的单边制裁，对叙人民造成极大伤害。中方的一贯立场是，这些措施本来就不应该存在。为了满足叙人道援助和发展需要，有必要采取行动，消除这些措施带来的消极后果。

傅聪指出，任何情况下，叙利亚的主权、独立、统一和领土完整都应该得到尊重。安理会关于戈兰地区的决议必须得到执行，1974年《部队脱离接触协议》应该得到遵守。中方敦促以色列尽快从叙利亚领土撤出。

(责编：徐祥丽、张悦)