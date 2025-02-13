新华社华盛顿2月12日电（记者邓仙来）美国总统特朗普12日说，他将在不久的将来与俄罗斯总统普京会面，地点可能会是沙特阿拉伯。

特朗普当天在白宫与在场记者谈及他与普京会面的安排。特朗普说：“我将主要通过电话与普京总统沟通。我们预计最终会见面。事实上，我们预计他（普京）会到这里（美国）来，而且我会去那里（俄罗斯），我们也有可能在沙特阿拉伯见面。”

被在场记者追问会面的具体安排时，特朗普说，会面日期尚未确定，预计会在“不久的未来”。在沙特阿拉伯的会面将是他与普京可能进行的多次会面中的首次。特朗普还说，他对与普京会面不设先决条件，尚未承诺访问乌克兰，但会予以考虑。

当天早些时候，特朗普先后与普京和乌克兰总统泽连斯基通电话，讨论乌克兰局势等问题。特朗普表示，上述两个通话成果都“非常好”，普京和泽连斯基均希望俄乌实现和平。

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天说，俄美两国元首在通话中同意组织两人的会晤，普京邀请特朗普访问莫斯科。特朗普在社交媒体上表示，美俄双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。

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