人民网华沙2月12日电 （记者禹丽敏）2月11日，由中国文化和旅游部、驻波兰大使馆共同主办，北京交响乐团和北京民族乐团承办的“欢乐春节·乐融中西”室内乐音乐会在华沙戏剧剧院举行，中国驻波兰大使孙霖江及波各界嘉宾400余人出席。

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

孙霖江在致辞中表示，音乐是中波两国人民共同的语言，为促进中波人文合作、增进民心相通发挥了桥梁作用。今天，来自北京交响乐团和北京民族乐团的优秀艺术家来到波兰，为大家奉献一场富有民族特色的音乐盛宴。相信在新的一年里，中波人文交流将更加密切，更进一步丰富拓展中波全面战略伙伴关系内涵。祝中波友谊万古长青。

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

演出现场，乐手们倾情演奏了极具节日气氛的《贺新年》《祝酒歌》等作品，最后在耳熟能详的《大鱼海棠》中，演奏会进入尾声，伴随着音符，现场的每一位观众都感受到欢乐的节庆气息。

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

据悉，以弘扬中华优秀传统文化为主旨的“乐融中西”是北京交响乐团打造的室内乐音乐会，演出团队由9位来自北京交响乐团和北京民族乐团的演奏家组成。

活动现场。人民网记者 禹丽敏摄

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