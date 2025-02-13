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234人受害！韩国破获网络性剥削大案

2025年02月13日10:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月13日电 韩国警方近日破获一起网络性犯罪大案，过去近5年中有234名受害者，包括儿童和青少年。检方12日对该犯罪团伙头目提起诉讼，指控他犯有强奸、组织制作和传播色情视频等罪行。

　　媒体援引调查人员说法报道，现年33岁的嫌疑人金录元（音译）自2020年5月起在社交媒体平台“电报”上运营加密聊天室，组织犯罪团伙对234人实施性犯罪，并制作和传播相关内容的视频。受害者中有159人为青少年和儿童。

　　2023年8月6日，全副武装的特警在韩国首尔江南区街头巡逻。新华社/纽西斯通讯社

　　首尔中央地方检察厅12日指控金录元犯有强奸、制作和传播性剥削视频、勒索等罪行。

　　这起案件受害者人数是震惊韩国的“N号房”案件的三倍。

　　2019年5月至2020年2月，主犯赵主彬诱骗至少74名女性、包括16名未成年女孩拍摄色情视频，并胁迫受害者把视频上传至他在“电报”平台设立的聊天群，在韩国社会引发愤慨。2021年，赵主彬被判处42年监禁。

　　去年9月，应韩国政府要求，“电报”平台承诺严打色情内容，并与有关部门合作，从平台上删除相关色情内容及其他非法内容。（张旌）

(责编：徐祥丽、张悦)

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