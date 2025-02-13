人民网伦敦2月11日电 （徐量）2025英国欢乐春节活动精彩不断，由英国布里斯托市政府主办的中国新春庆典日前在布里斯托博物馆举行，吸引大批当地民众参与。布里斯托区域国王代表郡尉皮切斯·戈尔丁、布里斯托市议会领导人托尼·戴尔、布里斯托市长安德鲁·瓦尼到场参加。

布里斯托“欢乐春节”活动现场。 活动主办方供图

此次活动得到中国驻英国使馆文化处与中国驻伦敦旅游办的大力支持。中国驻英国使馆文化处参赞王云在致辞中表示，布里斯托中国春节庆典自2003年起举办多年，已成为英国西南地区最具影响力的“欢乐春节”活动，让更多英国朋友深入了解和体验中华文化。去年中国春节成功申遗，我们将继续践行全球文明倡议精神，推动以春节为代表的中国非遗文化更好传承发展，共享于世界，加强中英两国文化交流合作。

中国驻英国使馆文化处参赞王云发表致辞。活动主办方供图

安德鲁·瓦尼表示，对布里斯托能连续22年举行中国新春庆典感到自豪，这证明布里斯托是一座文化包容性极强，尊重中国文化的城市。布里斯托春节庆祝活动已成为当地及西英格兰地区极具规模与影响力的中国文化旅游推广平台。

现场嘉宾合影。活动主办方供图

活动现场热闹非凡，亮点纷呈，不仅有当地学生以及华侨华人演绎的传统舞蹈和布里斯托少林武术学院的功夫表演，还有安徽祁门红茶带来的非遗中国茶艺表演和“文房四宝”家乡安徽宣城市的书法体验，让英国民众近距离感受中国春节文化习俗。活动还专门设立了中国文化和旅游图片展以及非遗展区，展示了湖南省长沙市、张家界市、安徽省黄山市、宣城市、江西省景德镇市、贵州省等著名风景名胜地以及精彩的非遗项目。

布里斯托少林武术学院的功夫表演。活动主办方供图

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