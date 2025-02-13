人民网伦敦2月11日电 （徐量）10日晚，由英国中国商会和伦敦金融城市长倡议共同主办的“中英公益 共筑和谐”系列活动——伦敦金融城中国新年慈善音乐会在伦敦举办，来自中英两国政商界约200多位嘉宾齐聚一堂。

音乐会现场照片。活动主办方供图

中国驻英国大使馆公使王起在讲话中表示，中英两国作为全球主要经济体，在多领域长期保持紧密合作。近期两国关系取得积极进展，双方应继续推动高层共识落地，深化新能源、人工智能、科技、贸易、教育等领域的合作。伦敦金融城在促进中英经贸合作方面发挥了重要作用。他强调，中国新年不仅承载着中华文化的深厚底蕴，也已成为中英文化交流的重要纽带，中国新年音乐会正是这一文化互动的生动体现，相信通过持续深化人文交流，两国人民的友谊将更加深厚。

中国驻英国大使馆公使王起致辞。活动主办方供图

前伦敦金融城市长鲍满诚表示，今年中英关系迎来积极开局，中英经济财金对话将重启，为深化合作奠定了坚实基础。伦敦金融城市长将于今年春季访华，进一步推动双边经贸与金融合作。在此背景下，文化交流与公益事业在促进相互理解和社会进步方面发挥着至关重要的作用。他呼吁，各界携手合作，以实际行动支持公益事业，为推动中英关系持续健康发展贡献力量。

前伦敦金融城市长鲍满诚致辞。活动主办方供图

中国著名小提琴家、耶胡迪·梅纽因学校青岛分校创始校长吕思清介绍，此次访问是青岛分校成立以来的首次英国之行，这场音乐会不仅彰显青岛分校和英国学校合作，也标志着中英文化交流的重要里程碑。期待两校进一步深化合作，推动国际音乐教育发展。英国小提琴家塔斯敏·利特尔表示，本场音乐会不仅是一场音乐盛宴，更彰显了音乐跨越国界、连接文化的力量，生动诠释了耶胡迪·梅纽因倡导的创造力与全球合作精神。

耶胡迪·梅纽因学校学生精彩演出。活动主办方供图

当晚耶胡迪·梅纽因英国学校及青岛分校学生共同演出了《小协奏曲》《D小调第二协奏曲作品114》等经典曲目以及具有中国特色的《冥想曲·雪花》《思乡曲》等曲目，为观众献上了一场中外文化交融的音乐盛宴。在音乐会最后，著名小提琴家吕思清登台倾情演绎帕格尼尼《A大调第五奏鸣曲》，全场掌声雷动，音乐会气氛被推向最高潮。

吕思清现场演奏。活动主办方供图

此次音乐会还特别设置了慈善拍卖活动，英国中国商会会员企业踊跃参与了慈善拍卖，活动所筹善款将用于支持伦敦金融城市长倡议（LMA）的慈善项目。主办方英国中国商会表示，未来将继续为支持中英慈善事业及中英经贸合作作出积极贡献，并推动两国在人文领域的深入互动，共同谱写文化交融的新篇章。

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