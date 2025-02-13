人民网阿斯塔纳2月11日电 （记者李强）2月11日，中国—哈萨克斯坦企业家经贸洽谈会在阿斯塔纳成功举办。中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席会议并致辞，哈萨克斯坦“阿塔梅肯”国家企业家协会主席巴塔洛夫，中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖，中哈企业家委员会中方主席代表、中信集团副总经理王国权等出席开幕式并致辞，中哈工商界人士200余人与会。

中国贸促会会长任鸿斌致辞。人民网记者 李强摄

任鸿斌表示，此次组织中国企业访哈开展经贸洽谈，是落实两国元首重要共识的实际行动，也是推动两国工商界合作的务实之举。当前中国正以高质量发展推进中国式现代化，持续扩大高水平对外开放。中国贸促会愿与哈方以高质量共建“一带一路”为引领，共同筹备办好今年在哈举办的中国—中亚实业家委员会和在华举办的上合组织工商论坛等系列活动，推动双方企业深化贸易、投资和产业链供应链合作，共同应对全球经贸发展的不稳定因素，进一步巩固中哈永久全面战略伙伴关系。

巴塔洛夫表示，哈萨克斯坦是共建“一带一路”倡议的可靠伙伴和关键参与者。“阿塔梅肯”国家企业家协会将努力为包括中国在内的外国投资者创造良好营商环境。“阿塔梅肯”国家企业家协会组织哈方企业参加第二届链博会收获很大，未来将积极组织企业和地方政府参与第三届链博会，与中国贸促会携手合作，为促进两国工商界合作搭建更多平台。

中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖致辞。人民网记者 李强摄

韩春霖表示，建交33年来，中哈关系不断取得跨越式发展，达到永久全面战略伙伴关系的历史最高水平，在国际上树立了睦邻友好的合作典范。近年来，在两国元首战略引领下，经贸务实合作驶入“快车道”，中国保持哈第一大贸易伙伴国地位，是哈重要投资来源国。中方愿与哈方共同努力，推动两国企业扩大能矿资源贸易“基本盘”，挖掘新能源、农产品等新增长点，培育跨境电商、数字经济等新型业态，促进服务贸易发展，尽早实现两国元首确定的贸易额翻番目标。

活动现场。人民网记者 李强摄

王国权表示，作为中哈企业家委员会中方主席单位，中信集团将进一步拓展互利合作领域，在巩固能源、矿产、基础设施等传统领域合作基础上，加大农业、新能源、人工智能、绿色经济等方面合作；进一步丰富金融服务内涵，以源源“活水”赋能中哈经贸高质量发展；进一步构建开放共享生态圈，办好中哈企业家委员会第八次会议等活动，为深化两国经贸合作、支持共建“一带一路”贡献中信力量。

签约仪式。人民网记者 李强摄

此次经贸洽谈会由中国贸促会和“阿塔梅肯”国家企业家协会共同举办，以“进一步扩大中哈贸易与产业合作”为主题，会议期间，中哈工商界代表围绕油气贸易、清洁能源、农业合作、国际物流等重点合作领域开展深入研讨，中哈双方企业代表现场签署中哈能源战略合作协议、中哈农产品进出口协议等8项合作协议。

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