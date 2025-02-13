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印尼阿拉扎大学孔子学院举办“金蛇迎新春 欢乐闹元宵”文化游园会

2025年02月13日09:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达2月11日电 （记者曹师韵）2月11日，印尼阿拉扎大学孔子学院成功举办2025年“金蛇迎新春 欢乐闹元宵”文化游园会。中国驻印尼大使馆文化参赞王思平、阿拉扎大学校长阿塞普·赛福鼎以及学校师生等300余人出席。

文化游园会现场，观众体验中国书法。人民网记者 曹师韵摄

文化游园会现场，观众体验中国书法。人民网记者 曹师韵摄

王思平表示，在中印尼建交75周年之际，此次春节活动的举办传递了中国人民向全体印尼人民的美好祝福，有效促进了中印尼两国人文密切交流。阿塞普·赛福鼎对中印尼文化交流表示高度认可，并鼓励更多学生通过孔子学院这一平台深入了解中华文化。

文化游园会现场，观众观看宋代点茶。人民网记者 曹师韵摄

文化游园会现场，观众观看宋代点茶。人民网记者 曹师韵摄

活动期间，孔院学生进行了多场文艺演出，包括歌曲合唱《新年快乐》、中国风舞蹈、情景剧《年兽》等，以生动的表演向观众展示了东方美学的魅力，传递了中华文化与时俱进的活力，亲身感受到春节的喜悦与祝福。

游园会还设有多个文化摊位，包括汉服试穿拍照、书法、剪纸、传统游戏、灯谜、茶艺、宋代点茶、中华美食品尝等，吸引众多观众驻足体验。参与者在各个摊位完成任务后可集章兑换礼品，增强了活动的趣味性和互动性。

文化游园会现场，观众体验中国剪纸艺术。人民网记者 曹师韵摄

文化游园会现场，观众体验中国剪纸艺术。人民网记者 曹师韵摄

活动现场人潮涌动，热闹非凡。此次活动让阿拉扎大学师生及参会人员深度体验了中国传统节日文化魅力，促进了中印尼文化交融互动。活动在热烈的掌声与合影留念中圆满落幕，大家纷纷表示期待来年再次相聚，共同庆祝中国传统佳节。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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