人民网约翰内斯堡2月12日电 （记者邹松）挂灯笼、贴福字、包饺子、办“春晚”、串“亲戚”……在刚果（金）华刚矿业股份有限公司驻地，当地员工和中国同事共同上演了一幕幕跨文化融合的盛景，将首个非遗中国年过得有模有样。

中刚员工一起挂灯笼。华刚矿业供图

“红灯笼是中国年的标配，你看我们中国红灯笼漂不漂亮？”华刚矿业商贸总监胡天彪双手高高举起大红灯笼，满脸笑意地对着身旁的刚方员工米歇尔说道。米歇尔的眼睛瞬间亮了，回应道：“哇，太漂亮了！每年这个时候，我都很兴奋，能和中国朋友们一起迎接中国年是我最开心的事儿！”

“这字为什么要倒着贴？”雅文是一位热爱中国文化的当地员工，看到“福”字倒贴一脸疑惑。胡天彪笑着解释：“这个字念‘福’，在中国语言中的‘倒’和‘到’的发音一致，福字倒着贴，就寓意着福气到啦！”雅文恍然大悟，笑着说：“原来中国文化里藏着这么多有趣的小秘密，太有意思了！”

中刚员工一起包饺子。华刚矿业供图

看着矿区里一个个高高挂起的红灯笼，一幅幅写满祝福的春联，一串串闪烁不停的彩灯，最兴奋的莫过于刚方员工。他们一边谈笑，一边相互交流着自己对中国新年的感受。“我感觉中国的新年特别有氛围，到处都热热闹闹、红红火火的，充满了希望。”

除夕晚上，矿区食堂后厨热闹非凡。中国厨师唐师傅正带领当地员工包饺子。员工布莱泽刚学擀面皮，一会儿这边厚了，一会儿那边又薄了，急得他满头是汗，唐师傅拍了拍他的肩膀安慰道：“别着急，慢慢来，多试几次就好了。”几经努力，本地员工们逐渐找到了“感觉”，饺子产出速度大大提升，唐师傅也竖起大拇指夸赞。布莱泽用不太流利的中文和法语夹杂着说：“中国饺子象征团圆和丰收，是对美好生活的向往和期待！今后我也要包给家人吃！”

企业自办春晚“很有范儿” 。华刚矿业供图

春节期间，让华刚中外员工难忘的还有自办的“春晚”。由华刚矿业资助当地建设的卡巴达工业技术学校学生演唱的民族歌曲一开场就赢得观众热烈掌声。紧接着，中刚员工组成的乐队登场，一曲《海阔天空》演绎得令人叫绝，共同演唱的《Amani》也别具风味……看着台下兴奋的中刚员工，卡巴达工业技术学校校长爱德蒙感慨地说：“晚会是中刚文化交融的体现，是中刚合作的生动实践，能与中国朋友一起欢度‘中国年’，我们感到非常荣幸。”

中企春节送温暖惠及当地员工家庭。华刚矿业供图

过年串亲戚是春节的重要习俗。在共庆首个非遗中国年的活动中，华刚矿业的慰问团队也走进当地优秀员工家中，给他们的家庭带来跨越国界的新春温暖与浓厚情谊。当地员工詹姆斯一家对企业的慰问表示由衷感谢：“公司每个月都给我们派发玉米粉，还为全家人提供免费看病的机会，这不仅仅是生活的补给，更是一份沉甸甸的关爱，如同亲戚般的贴心馈赠。”

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