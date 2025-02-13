人民网阿斯塔纳2月11日电 （记者李强）2月11日，中国驻阿拉木图总领馆举行“温暖迎春·共庆中国年”元宵灯会。中国驻阿拉木图总领事蒋薇、中国侨联文化交流部副部长郭启华，哈萨克斯坦外交部驻阿市代表阿布德拉绍夫、阿拉木图州州长苏尔丹加季耶夫等领区政要出席，中资机构、华侨华人、留学生及领区各界友好人士、多国驻阿市外交领事机构代表等近700人参加。

蒋薇向领区广大侨胞和各界友人致以新春祝福，回顾过去一年中国发展成就和中哈两国合作硕果，展望未来光明前景。总领馆将继续同两国各界朋友携手并肩，为推动中哈命运共同体走深走实作出新的积极贡献。郭启华代表中国侨联向旅哈侨胞致以节日问候和祝福，积极评价旅哈侨胞为弘扬中华优秀文化、增进中哈友好交流交往发挥的重要作用，愿同大家一道努力为促进中哈友好不懈努力。阿布德拉绍夫向中国人民致以新春问候和节日祝福，高度评价两国关系和各领域合作成果，愿继续同中方深化合作，造福两国人民。

阿拜剧院张灯结彩，“年味儿”浓浓，来宾们试穿汉服，试玩投壶，手提花灯，互道祝福，欢声笑语，其乐融融。美食展台前人头攒动，新疆牛肉干、陕西琼锅糖，“家的味道”让侨胞们幸福感满满，特色美食令当地友人流连忘返。文化展台前热闹非凡，下象棋、写书法、画脸谱，中华传统文化深深吸引着每一位来宾。来宾们踊跃参加“China travel”拼图乐，以拼图方式了解中国行政区划和各地名胜古迹，纷纷感叹一定要去中国多走走、多看看。

随此次元宵灯会而来的还有由中国侨联主办的“亲情中华·四海同春”文艺演出。中哈两国知名艺术家联袂奉献了一场精彩绝伦的视听盛宴。由中国煤矿文工团带来的歌曲、舞蹈、魔术、变脸等精彩节目令观众应接不暇，绝口称赞。哈知名艺术家罗扎·雷姆巴耶娃登场引发阵阵欢呼，著名国家一级演员殷秀梅压轴献唱《长江之歌》《一杯美酒》和《在希望的田野上》将晚会推向高潮，博得满堂喝彩。

活动结束后，总领馆向现场来宾发放“迎春包”，传递新春美好祝愿。来宾们纷纷表示，此次活动既有趣又有爱，充分领略到中华文化的独特魅力，将继续为促进两国世代友好作出积极贡献。

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