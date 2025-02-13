本报记者 李嘉宝

人们在河北张家口崇礼区雪如意滑雪场滑雪。

张家口崇礼奥林匹克公园供图

近日，在山东省济宁市嘉祥县的一家企业车间内，工作人员在缝制滑雪手套。作为中国重要的滑雪手套生产基地之一，嘉祥县手套产品远销60多个国家和地区。

新华社记者 郭绪雷摄

从北京冬奥会到哈尔滨亚冬会，中国接连举办国际冰雪盛会，吸引全球目光。赛场内，运动员们挥洒冰雪运动的澎湃激情。赛场外，冰雪经济同样“热”力十足。

从人潮涌动的室内外滑雪场，到“圈粉”全球游客的冰雪旅游景点；从满载冰雪装备驶出国门的中欧班列，到纷纷加码对华投资的外国冰雪企业……中国冰雪“冷资源”正在迸发“热效应”，为全球冰雪市场带来暖意。正如新加坡《海峡时报》等外媒评论称，中国冰雪经济发展将为世界提供更多机遇。

冰雪旅游、冰雪装备“火出国”

自北京冬奥会举办以来，中国冰雪运动活力迸发，各地加快建设完善冰雪运动场馆与基础设施。据不完全统计，中国目前已有滑冰运动场馆1970个，滑雪场地719个，新兴类型冰雪亲子乐园、主题乐园等995个。

中国已成为全球瞩目的冰雪运动与旅游目的地。2024—2025赛季，中国将举办28项国际冰雪赛事。近期，中国哈尔滨作为冰雪旅游热门城市，入境游订单同比实现翻倍增长。此外，广州、昆明等地的室内雪场国际游客服务需求及订单量也迎来显著提升。

“火出国”的还有中国制造的冰雪装备。在浙江宁波，宁海县深甽镇的一家体育用品生产车间内，经过切割、打磨、喷漆、组装等工序，一根美观实用的滑雪杖诞生。在这座小镇，运动杖年产量达1500万根，出口比例超过90%。在辽宁沈阳，中欧班列（沈阳）集结中心内，满载滑雪板、滑雪鞋等冰雪装备的中欧班列不断驶向欧洲。每年11月至次年3月是欧洲雪季，也是当地制造及物流企业抢抓欧洲订单的旺季。

工业和信息化部数据显示，中国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动的全产业链冰雪装备器材。相关产品销售收入从2015年不到50亿元增至2023年约220亿元。

北京体育大学管理学院教授、北京冬奥文化与冰雪运动发展研究基地首席专家邹新娴在接受本报记者采访时分析，中国冰雪经济发展呈现出以下特点：一是政策持续支持。自2015年至今，从中央到地方，中国形成了较为完备的冰雪运动与冰雪经济发展政策。二是大型赛事溢出效应显著。从冬奥会到亚冬会，国际冰雪赛事吸引更多人体验冰雪运动，带动相关经济业态加快发展，创造更多投资和消费机遇。三是冰雪装备制造取得极大进步，包括相关企业数量快速增长、制造技术取得新突破等。

全球冰雪企业看好中国市场

据《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，自2015年以来，中国冰雪产业规模从最初的2700亿元迅速扩张到2023年的8900亿元，预计2025年将突破万亿元大关。2024年11月，国务院办公厅印发的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下称《意见》）提出，到2027年，中国冰雪经济总规模达到1.2万亿元，到2030年冰雪经济总规模达到1.5万亿元。

“随着中国政府在申办北京冬奥会时提出的‘带动三亿人参与冰雪运动’的目标实现，中国参与冰雪运动的人数增加，全球滑雪市场规模将进一步扩大。”世界旅游组织荣誉秘书长弗朗西斯科·弗朗加利说。

中国冰雪经济展现出的巨大潜力，吸引众多外资企业加快进入中国市场的步伐，用实际行动对中国冰雪经济投下信任票。

奥地利索道提供商多贝玛亚集团因参与北京延庆国家高山滑雪中心9条架空索道的建设和保障工作，提升了在中国市场的知名度。该集团三河多贝玛亚运送系统有限公司副总裁多伊奇曼表示，“自从参与冬奥会索道设备建造以来，我们与中国伙伴的合作一直没有间断。中国旅游业和冰雪产业迎来了强劲复苏，随之而来的是更多市场机遇。我们将紧跟中国市场需求，提供更多优质产品。”

“之所以决定加快在华业务布局，是因为我们明显感受到中国冰雪运动的迅速兴起。中国滑雪场数量增长之快、冰雪产业发展空间之大都让我们印象深刻。”法国著名雪上运动装备品牌卢西诺集团相关负责人西莫内·蓬皮利奥说，除在中国开设实体门店外，卢西诺还注重在各滑雪场进行产品展示，在各电商平台进行产品销售，取得了效益和影响力的双丰收。

“中国‘冰雪热’为全球冰雪经济注入新动能。”邹新娴说，中国冰雪经济快速发展，既是“冰天雪地也是金山银山”理念的成功实践，也是中国经济蕴含强劲潜力的生动体现。冰雪经济通过推动冰雪运动、冰雪旅游等相关产业的发展，带动经济增长，有助于调整优化产业结构、能源结构、投资结构和消费结构。

开展冰雪国际交流与合作

近年来，冰雪运动及冰雪经济在一些国家持续升温。许多国家努力挖掘冰雪旅游资源，促进冰雪经济朝着全产业链方向发展。

邹新娴指出，与欧美冰雪大国相比，中国冰雪经济发展仍面临诸多挑战，比如：冰雪全产业链有待完善，装备制造能力有待增强；冰雪资源供给尚待高质量发展，标准仍需不断提升；部分地区经济发展水平与冰雪资源不匹配；冰雪人才培养存在短板，冰雪赛事体系尚不健全；冰雪文化基础有待夯实，大众普及程度仍需提高；冰雪政策体系亦有待衔接，使其更好发挥整体效应等。“我们应积极借鉴国际经验，以国际冰雪赛事为契机，政府、企业和全社会共同努力，促进冰雪经济发展。”

进入冬季以来，伴随冰雪经济的火热发展，中国多地紧抓机遇，开展冰雪国际交流与合作，推动冰雪产品服务“走出去”。

在辽宁省沈阳市，2024辽宁国际冰雪经济合作洽谈推介会举办，来自20多个国家和地区的中外嘉宾就冰雪旅游、冰雪运动、冰雪装备制造等议题开展深入交流。在吉林省吉林市，第二届世界寒地冰雪经济大会吸引来自17个国家的外交使节、企业代表、行业专家共聚一堂，共话冰雪经济未来合作。在黑龙江省哈尔滨市，“你好！中国”——2025中国冰雪旅游海外推广季启动仪式“冰雪同梦”全球推广会举办，邀请海外游客来华赴冰雪之约。

当前，中国积极深化冰雪经济对外合作，与世界共享“冰雪机遇”。《意见》明确提出搭建高水平国际冰雪交流合作平台、构建国际冰雪经济合作平台等举措。比如：以中国—上海合作组织冰雪体育示范区、“冰雪丝路”建设为契机，打造面向上合组织和共建“一带一路”国家互利共赢新平台；支持在中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会设置冰雪专区或举办相关活动等。

邹新娴指出，为更好促进冰雪经济国际合作，可采取以下举措：一是联合举办相关国际性冰雪赛事，为冰雪运动员提供更多竞技交流的机会；二是打造具有中国风格的冰雪赛事IP；三是与相关国家共同打造冰雪度假村、冰雪影视IP城，共同助力全球冰雪经济发展；四是促进冰雪文化周边产品发展，提升品牌价值，提高我国冰雪产业国际化水平等。

(责编：崔译戈、张悦)