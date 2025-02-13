2月11日，在哈萨克斯坦阿拉木图的阿拜国家歌剧和芭蕾舞剧院，中国演员表演舞蹈。新华社记者 赵宇 摄

新华社阿拉木图2月12日电 通讯｜庆元宵 贺团圆——“亲情中华·四海同春”走进哈萨克斯坦

新华社记者徐壮 赵宇

哈萨克斯坦阿拉木图，阿拜国家歌剧和芭蕾舞剧院灯火辉煌，近700名中哈观众盛装以待中国艺术家的登场。

2月11日，中国传统节日元宵节前夕，2025“亲情中华·四海同春”慰侨演出亚洲团在阿拉木图奉上了本次亚洲之行的收官演出。

“元宵节是中国春节年俗的重要内容。明天就是元宵佳节了，我们非常高兴能在阿拉木图同大家一起共庆元宵。”中国侨联文化交流部副部长、2025“亲情中华·四海同春”慰侨演出亚洲团团长郭启华在致辞中表示，希望通过今天这场演出，能让更多人了解中国优秀文化的魅力，感知新时代中国的勃勃生机，感受新时代中国人的精气神。

从歌曲《大中国》的深情歌颂，到歌曲《我的中国心》的真情告白；从川剧变脸《智幻华彩》的出其不意，到抖空竹杂技《同心竹梦》的勇往直前；从舞蹈《元日霓裳》的古风古韵，到京胡伴奏京剧《霸王别姬》的原汁原味……演出中，一个个精心编排的节目以不同形式展现中华文化的丰富多彩，传递远道而来的祝福。

2月11日，在哈萨克斯坦阿拉木图的阿拜国家歌剧和芭蕾舞剧院，中国演员表演舞蹈《元日霓裳》。新华社记者 赵宇 摄

魔术表演《五谷丰登》引起了全场观众的阵阵惊呼。大红灯笼、喜庆福字、美酒点心、活鱼……随着魔术师的腾挪变换，两个空空的圆筒里源源不断地“变”出各式节庆物品，让人目不转睛。

“五谷丰登，既是对节目内容的概括，更寄托了对新年的美好期盼。希望观众在这融合了中国传统魔术技艺与现代技术的表演中，感受到中国传统节日的喜庆与我们的心意。”中国煤矿文工团魔术演员、国际魔术师协会“梅林奖”获得者关博说。

演出随着节奏欢快的歌曲《一杯美酒》和《在希望的田野上》逐渐进入高潮。灯火辉煌的剧院内，人们打着拍子、面带笑容，同艺术家一起放声歌唱。此刻，正如哈萨克斯坦外交部驻阿拉木图代表处负责人阿布德拉绍夫向观众们祝贺元宵节快乐时所说，“这一节日是光明、和谐与团结的深刻象征”。

2月11日，歌手在哈萨克斯坦阿拉木图的阿拜国家歌剧和芭蕾舞剧院演唱歌曲。新华社记者 赵宇 摄

在哈萨克斯坦从事了两年工程建设工作的观众郑立国感慨道：“这场演出让我度过了一个完美的节日。感受到祖国的关怀与温暖，我在这里干事创业的热情更足了。”

展望新一年，中国驻阿拉木图总领事蒋薇表示：“今年是中国农历乙巳蛇年，蛇充满智慧和力量，寓意新生和突破。总领馆愿同中哈各界朋友携手并肩，贡献更多智慧和力量，推动中哈命运共同体走深走实，助力两国合作全面提质升级，收获更多丰硕成果。”

巧合的是，2025“亲情中华·四海同春”慰侨演出亚洲团此行从首站尼泊尔加德满都、到第二站阿联酋迪拜、最后来到阿拉木图，行程轨迹恰好在亚洲上空画出一个“C”字，仿佛呼应着“China”这一演出关键词，愿为四海带来中国春意，愿与四海同享和谐未来。

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