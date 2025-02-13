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康斯坦丁诺斯·塔苏拉斯当选希腊新总统

2025年02月13日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社雅典2月12日电（记者陈刚）希腊前议长康斯坦丁诺斯·塔苏拉斯12日在希腊议会第四轮投票中获胜，当选为新一任总统。

　　当天，共有276名议员参加投票，塔苏拉斯作为执政的希腊新民主党候选人获得160票，从4名候选人中胜出。

　　2月12日，康斯坦丁诺斯·塔苏拉斯在希腊雅典的议会办公室里听取总统选举结果。新华社发（马里奥斯·罗洛斯 摄）

　　本次希腊总统选举在过去3周内共举行了3轮投票，没有候选人在其中获得胜出所需票数。根据希腊宪法，在第四轮投票中候选人至少需要获得151张选票才能赢得选举。

　　塔苏拉斯出生于1959年，曾就读于希腊法学院，是新民主党的资深政治家。他于2014年担任希腊文化和体育部长，自2019年起连续3次高票当选议长。今年1月15日，他被推举为新民主党总统候选人后辞去议长职务。

　　塔苏拉斯将于3月13日宣誓就职。

　　根据希腊宪法，希腊是议会制国家，总统是国家元首，由议会选举产生，任期5年，可连任一次。

(责编：徐祥丽、张悦)

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