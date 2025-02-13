新华社北京2月12日电（记者 王雨萧）国家税务总局12日发布的数据显示，2024年，现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税达26293亿元，助力我国新质生产力加速培育、制造业高质量发展。

分政策类型看，支持加大科技投入和成果转让的研发费用加计扣除等政策减税降费及退税8069亿元；支持破解“卡脖子”难题和科技人才引进及培养的集成电路和工业母机企业增值税加计抵减等政策减税降费1328亿元；支持培育发展高新技术企业和新兴产业的高新技术企业减按15％税率征收企业所得税等政策减税4662亿元；支持设备更新和技术改造的政策减税1140亿元；支持制造业高质量发展的先进制造业企业增值税加计抵减和留抵退税等政策减税降费及退税11094亿元。

在结构性减税降费政策等一系列政策措施作用下，科技创新能力不断增强。增值税发票数据显示，2024年，高技术产业销售收入同比较全国总体增速快9.6个百分点，反映创新产业增长较快；全国科技成果转化服务销售收入同比增长27.1%，较高技术服务业增速快14.3个百分点，说明科研结果加快转化为实际生产力；数字经济核心产业同比增长7.1%，全国企业采购数字技术金额同比增长7.4%，折射出数实融合有序推进。

在税惠等政策支持带动下，我国制造业稳步发展。增值税发票数据显示，2024年，制造业企业销售收入较全国总体增速快2.2个百分点。其中，装备制造业、数字产品制造业、高技术制造业销售收入同比分别增长6.2%、8.3%和9%，制造业向高端化、智能化稳步推进。

(责编：徐祥丽、张悦)