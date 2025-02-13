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德国延长边境管控措施至今年9月

2025年02月13日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社柏林2月12日电（记者邰思聪　李超）德国总理朔尔茨12日表示，为应对非正常移民和恐怖主义威胁而实施的边境管控措施将延长6个月至今年9月中旬。

　　朔尔茨是在德国政府当天发布的一份声明中作上述表示的。他还表示：“通过边境管制，我们正在有效地阻止非正常移民。”

　　去年9月，德国在陆地边境口岸实施护照或身份证件检查，以减少无签证入境的人数。该措施原暂定实施6个月，以应对国内日益增长的非法移民和安全问题。

　　据德国内政部统计，近几个月来，德国已发现约8万起非法入境事件，逮捕约1900名走私者，约有4.7万人因伪造证件或丢失签证等原因被拒之门外。

　　去年以来，德国发生多起袭击事件，也再次引起人们对安全和移民问题的关注。德国索林根市去年8月发生一起持刀袭击事件，造成3人死亡，嫌疑人为来自叙利亚的移民。德国政府随后表示将加大力度打击非法移民和恐怖主义。

　　德国媒体认为，在德国联邦议院提前选举前延长边境管控，说明移民问题将是德国大选的重要议题之一。

(责编：徐祥丽、张悦)

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