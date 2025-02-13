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以防长：哈马斯若不放人以色列将重启战争

2025年02月13日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷2月12日电（记者陈君清 冯国芮）以色列国防部长卡茨12日说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）若不在15日前释放以色列被扣押人员，停火协议将不复存在，以色列将重启战争。

　　卡茨称，“新的战事”将在强度上不同以往，并将持续至哈马斯被彻底击败、所有被扣押人员获释，以至最后实现美国总统特朗普有关加沙地带的“愿景”。

　　哈马斯10日指责以色列违反停火协议，宣布推迟原定15日进行的释放被扣押人员活动。以色列总理内塔尼亚胡11日说，以安全内阁已一致决定，如哈马斯在15日中午前不释放被扣押人员，停火将会结束，以军将恢复“激烈战斗”。特朗普也要求哈马斯15日中午前释放所有被扣押人员，否则建议取消停火协议。

　　特朗普4日表示，希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而目前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。巴勒斯坦方面和国际社会强烈反对和谴责这番言论，认为其违反国际法，“不可接受”。

　　1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。停火第一阶段持续6周，其间双方交换各自扣押的部分对方人员。2月8日，哈马斯与以色列完成第五批被扣押人员交换。

(责编：徐祥丽、张悦)

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