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乌美两国总统通话讨论在乌克兰实现和平的可能性

2025年02月13日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社基辅2月12日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基12日晚在社交媒体上发文说，他当天与美国总统特朗普进行了通话，双方重点讨论了在乌克兰实现和平的可能性。

　　泽连斯基说，双方就实现和平的可能性进行了长时间讨论，此外还讨论了双边合作、乌技术能力等议题。特朗普在通话中分享了他与俄罗斯总统普京通话的细节。乌美双方同意保持进一步联系并为接下来的会晤制订计划。

　　泽连斯基还说，他向特朗普介绍了与到访的美国财政部长斯科特·贝特森会晤的情况，以及乌方准备签署新的有关乌美安全和经济合作伙伴关系协议的情况。

　　特朗普在社交媒体上发文说，他与泽连斯基的交谈“进行得非常顺利”。泽连斯基与普京一样“希望实现和平”。

　　当天稍早前，特朗普在社交媒体上发文说，他刚刚与普京通了电话，双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。他将立即向泽连斯基通报与普京通话内容，并“强烈感到”相关谈判将取得成功。

(责编：徐祥丽、张悦)

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