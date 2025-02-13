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美国防长说恢复乌克兰2014年前边界“不现实”

2025年02月13日08:25 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月12日电（记者张章 崔力）美国国防部长赫格塞思12日在比利时布鲁塞尔说，恢复乌克兰2014年之前的边界是“不现实”的，美国不认为应该通过乌克兰加入北约来保障乌未来安全。

　　“乌克兰防务联络组织”会议当天在北约总部举行，包括乌克兰和北约成员国在内的40多个国家代表与会。首次代表美国参加会议的赫格塞思说，恢复乌克兰2014年之前的边界是一个“不现实”的目标，执迷于这个“虚幻”的目标只会让战争持续更久，造成更多苦难。

　　赫格塞思说，美国不认为乌克兰加入北约是一个谈判解决俄乌冲突的“现实结果”。任何持久的和平协议都必须包括能够保证战争不再爆发的强有力的安全保障，而欧洲的军队应该成为确保战后乌克兰安全的主要力量，美国军队不会参与其中。

　　赫格塞思强调，如果未来欧洲的军队部署到乌克兰进行维和，那么也应该属于“非北约”任务，不适用于北约的集体防御条款。

　　赫格塞思还说，北约的欧洲成员国需要承担对乌克兰未来援助的主要份额，并称美国“不会再容忍不平衡的盟友关系”。他说，北约目前占国内生产总值（GDP）2%的军费目标太少，他支持美国总统特朗普提出的相当于GDP5%的军费目标。

(责编：徐祥丽、张悦)

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