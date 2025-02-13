新华社开罗2月12日电（记者董修竹）埃及开罗新闻电视台12日报道，埃及和卡塔尔正加大调解努力，防止加沙地带停火协议破裂。

报道援引一名消息人士的话说，埃及和卡塔尔正在努力说服巴以冲突双方遵守加沙地带停火协议，并警告停火协议破裂可能引发新一轮暴力，给地区带来严重影响和损失。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在一份声明中说，由哈马斯高级官员哈利勒·哈亚率领的代表团当天早些时候抵达埃及开罗，与埃及官员会晤讨论了停火协议实施和交换在押人员问题。

另据一名不愿透露姓名的埃及消息人士告诉新华社记者，哈马斯向埃及方面表示，愿意按照协议在15日释放一批以色列被扣押人员，但拒绝美国总统特朗普和以色列总理内塔尼亚胡关于释放所有以色列被扣押人员的要求。

哈马斯10日指责以色列违反停火协议，宣布推迟原定15日进行的释放被扣押人员活动。以色列总理内塔尼亚胡11日说，以安全内阁已一致决定，如哈马斯在15日中午前不释放被扣押人员，停火将会结束，以军将恢复“激烈战斗”。特朗普也要求哈马斯15日中午前释放所有被扣押人员，否则建议取消停火协议。以色列国防部长卡茨12日说，哈马斯若不在15日前释放以色列被扣押人员，停火协议将不复存在，以色列将重启战争。

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