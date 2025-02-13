新华社华盛顿2月12日电（记者熊茂伶）美国政府8名被解雇的监察官员12日对特朗普政府提起诉讼，认为这一解雇行为“非法”，要求恢复他们在各自机构的职位。

这起诉讼在哥伦比亚特区联邦地区法院发起。诉讼认为，这些监察官员负责根除政府机构的浪费、欺诈和滥用权力行为，对数万亿美元的联邦支出和数百万联邦雇员的行为发挥着无党派色彩的监督作用。解雇这些监察人员的行为让特朗普政府失去监督。

据《华尔街日报》报道，提起此次诉讼的8名监察官员分别是来自农业部、国防部、教育部、劳工部、国务院、退伍军人事务部、卫生与公众服务部和小企业管理局的监察长。

据悉，特朗普就任美国总统数日后，便于1月24日一次性解雇了十几名监察长。白宫方面没有公开宣布这一行动，也没有对为何解雇这些官员作出解释。2月11日，美国国际开发署督察长保罗·马丁也被解雇。

根据相关法规，美国总统有权解雇监察长，但特朗普政府没有依法提前30天通知国会并提供解雇的具体原因，因而遭到民主党议员甚至部分共和党议员的谴责。

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