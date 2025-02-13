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美国海军一架电子战飞机在加州坠毁

2025年02月13日08:21 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶2月12日电（记者高山 谭晶晶）美国海军12日证实，海军一架电子战飞机当天在加利福尼亚州南部的圣迭戈附近海域坠毁，两名飞行员弹射逃生。

　　美国海军在一份声明中说，一架隶属于第135电子攻击机中队的EA-18G“咆哮者”电子战飞机当地时间10时15分左右坠毁在圣迭戈湾水域，两名飞行员从水中获救后被送往附近医院接受医疗评估。

　　当地一家电视台的摄制组当时正在海边录制节目，目击到战机坠海以及落水飞行员被附近渔船救起。电视台报道说，战机坠海处有油污漂浮，有关人员正试图打捞起战机残骸。

　　美国军方宣布将对坠机原因进行调查。EA-18G“咆哮者”是美国海军F/A-18战斗机的电子战改型飞机。

　　近期，美国发生一系列引发关注的航空器事故，其中多起涉及军机。1月28日，美国空军一架F-35战机在阿拉斯加州训练时坠毁，飞行员跳伞获救。1月29日，一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，导致全部人员遇难。

(责编：徐祥丽、张悦)

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